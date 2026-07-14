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У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми: який сценарій готують у регіонах

Юрій Берендій
14 липня 2026, 23:03
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Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова розповіла, що підготовка до можливого скасування виборів у регіонах вже триває.
У Росії можуть скасувати вибори до Держдуми: який сценарій готують у регіонах
Вибори до Держдуми - Росія готує сценарій скасування у вересні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • В регіонах Росії готують скасування виборів
  • Проти сценарію виступає управління Кирієнка
  • Бізнес Кирієнка постраждав через видалення додатків

У Росії готують сценарій скасування виборів до Державної думи, призначених на вересень. Про це повідомила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

Питання про можливість зриву виборчої кампанії почало обговорюватися на найвищому рівні задовго до публічних заяв на цю тему.

відео дня

"Днями ми почули, що до Путіна вже звертаються з подібними пропозиціями – скасувати або відкласти вибори до Держдуми. До мене така інформація доходила ще місяць тому. Причому мова йшла навіть не стільки про пропозиції, скільки про те, що в регіонах уже триває підготовка до скасування цих виборів. Тому я вважаю цей сценарій цілком імовірним", - розповіла Курносова.

Хто в Кремлі проти скасування

Попри ймовірність такого розвитку подій, у президентській адміністрації є впливова сила, зацікавлена у проведенні виборів у звичному форматі.

"Інша справа, що проти нього виступає управління внутрішньої політики адміністрації президента в особі Кирієнка. До речі, не забуваймо, що особистому бізнесу Кирієнка було завдано дуже серйозного удару, коли всі додатки, пов'язані з "ВКонтакте", були видалені з App Store. Просто зазначимо це в дужках", - зазначила вона.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Вибори в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що мобілізація в РФ не змінить становище на фронті через те, що нинішні втрати перевищують темпи поповнення армії. Він також зазначив, що удари по військовій інфраструктурі та проблеми із забезпеченням залишатимуться актуальними.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що у Росії немає технічних перешкод для проведення нової мобілізації, подібної до 2022 року. РФ За його словами, у 2022 році було мобілізовано близько 450 тисяч осіб протягом одного року.

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що остаточне рішення щодо загальної мобілізації Кремль ухвалюватиме після завершення виборчого циклу. Він відзначив, що проведено оцифровку та автоматизацію обліку і встановлено чіткий контроль за переміщеннями та обліком потенційних призовників. За його словами, Генштаб визнає, що без мобілізації створити потужне ударне угруповання неможливо через великі втрати.

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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