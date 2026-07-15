Про дощі можна забути: які області України охопить спека до +30 градусів

Діденко наголосила, що зараз вже - вершина літа.

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Прогноз погоди в Україні на 16 липня / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у четвер

Де температура може складати +23 градуси

Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде теплою та сонячною, істотні опади малоймовірні. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря протягом дня становитиме +25…+30 градусів.

відео дня

Водночас на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині буде трішки прохолодніше. Там температура буде в межах +23…+27 градусів.

"Стоїмо на вершині літа. З цим фактом, як із відомою склянкою води - наполовину пуста чи наполовину повна. Одні вже бурчать, що половини літа нема, а інші радіють, що ще половина літа попереду", - додала синоптикиня.

Погода 16 липня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 16 липня також прогнозується дуже тепла погода з температурою повітря +26…+27 градусів. Істотних опадів не очікується.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що 15 липня в Україну повернеться справжня літня погода. Мова йде не про аномальну спеку, як у багатьох країнах Європи, а про стандартні для липня температури повітря.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що у другій половині тижня у зв'язку з формуванням антициклону на півночі Європи та зростанням тиску, ймовірність опадів знизиться, а небо стане переважно малохмарним.

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт зазначав, що середня місячна температура у липні цього року очікується в межах +21,8…+26 градусів. Це на 2 градуси, а в західних областях - на 3 градуси вище за кліматичну норму.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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