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Осадча збере українських зірок та сім’ї з прийомними дітьми за одним столом

Олена Кюпелі
12 листопада 2026, 21:59
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Головними гостями святкового вечора стануть сім’ї, які виховують прийомних дітей.
Осадча готує проект до Різдва
Осадча готує проект до Різдва / Колаж "Главред", фото "1+1"

Коротко:

  • Кого із зірок запросила Осадча
  • Який сюрприз може чекати на глядачів

Українська телеведуча Катерина Осадча готує особливий подарунок глядачам до різдвяних свят.

Як повідомляє 1+1, 24 грудня на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра благодійного проєкту "Родинне Різдво з Катею Осадчою", який об’єднає сім’ї з різних регіонів країни та відомих українських виконавців.

відео дня

Головними гостями святкового вечора стануть сім’ї, які виховують прийомних дітей, а музичну атмосферу створять популярні артисти. До проєкту долучаться Альона Омаргалієва, MONATIK, Дзидзьо, Злата Огневич, Тоня Матвієнко, гурт KAZKA, YAKTAK та інші виконавці.

Від благодійної вечері до великого телевізійного проєкту

Ідея різдвяної зустрічі з’явилася завдяки благодійній ініціативі Фундації Катерини Осадчої, яка допомагає дітям, що залишилися без батьківського піклування. Особливу увагу організація приділяє прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

У Осадчої - новий проєкт
У Осадчої новий проєкт / Фото 1+1

Як розповіла ведуча, вперше подібне свято команда організувала рік тому. Тоді сім’ї з різних куточків України запросили на велику різдвяну вечерю. Для батьків і дітей накрили стіл довжиною 120 метрів, а щоб учасники змогли дістатися до місця проведення заходу, організували десять додаткових залізничних вагонів.

Осадча зізналася, що торішня зустріч вийшла настільки зворушливою, що команда захотіла поділитися її атмосферою з набагато більшою кількістю людей. Так благодійна вечеря перетворилася на телевізійний проєкт.

У Осадчої - новий проєкт
У Осадчої новий проєкт / Фото 1+1

За задумом ведучої, святковий стіл має стати символом єдності та сімейного тепла, об’єднуючи не лише запрошених гостей, а й глядачів по всій Україні.

Які сюрпризи підготували українські зірки

Цього року музична програма буде ще масштабнішою. Кожен запрошений артист підготує спеціальний номер: знайомі українські композиції прозвучать у незвичайних різдвяних аранжуваннях та нових музичних інтерпретаціях.

На глядачів чекають виступи Альони Омаргалієвої, MONATIK, Дзідзьо, Злати Огневич, Тоні Матвієнко, KAZKA та YAKTAK. Організатори обіцяють, що музичні номери стануть однією з головних складових святкового вечора.

До сімейного свята долучаться й молодші сини Катерини Осадчої - дев’ятирічний Іван та п’ятирічний Данило. Минулого року молодший син телеведучої навіть вийшов на сцену разом з актрисою Анастасією Цимбалару під час поетичного виступу.

Чи з’явиться Данило на сцені й цього разу, Осадча поки що не розкриває. Таким чином, участь хлопчика може стати одним із сюрпризів майбутнього ефіру.

Прем’єра благодійного проєкту "Родинне Різдво з Катериною Осадчою" відбудеться 24 грудня на телеканалі "1+1 Україна". Глядачів запрошують провести Святвечір у компанії українських сімей, артистів та різдвяних традицій.

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Про особу: Катерина Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

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