Путін створює передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW

Російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля керівництва країни-агресорки Росії, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти країн Балтії.
Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті. Вони вважають, що Путін таким чином намагається послабити НАТО.
Російський диктатор раніше заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх країн. Глава Кремля каже, нібито така ситуація "безпосередньо впливає на безпеку РФ".
У звіті ISW не вказується, що атака росіян проти країн Балтії є неминучою або ймовірною. Проте аналітики наголошують, що Путін таким чином може створювати умови для майбутніх агресивних дій щодо сусідніх країн. При цьому агресія проти цих країн може бути здійснена під виглядом "захисту співвітчизників".
Раніше повідомлялося, що Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у 2024 році країна має намір зміцнити військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.
Також у Латвії попередили про загрозу. Країна-окупант Росія, як і раніше, буде шукати нові цілі для агресії, причому незалежно від того, як завершиться повномасштабна війна проти України. НАТО слід розробити довгострокову стратегію стримування Москви, заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.
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