Росіяни "штурмували" заправки о другій ночі: у Волгограді після атаки палає НПЗ

Завод Лукойлу переробляє близько 14,8 млн тонн нафти на рік та є одним з найбільших у Росії.

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Дрони атакували Волгоградський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Що відомо:

Дрони вночі атакували Волгоград, на НПЗ Лукойлу спалахнула пожежа

Губернатор визнав займання в південній промзоні міста

Місцеві жителі повідомляють про черги на АЗС

У ніч на 13 листопада безпілотники масовано атакували Волгоград і область країни-агресорки Росії - на Волгоградському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Після атаки місцеві жителі почали скаржитися на черги на автозаправках. Завод належить до найбільших НПЗ Росії.

За даними моніторингових каналів, удар припав саме на НПЗ, а на території промзони спалахнула сильна пожежа. Згодом у районі підприємства пролунали нові вибухи. Про атаку на завод повідомив OSINT-канал Exilenova+.

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Атака на НПЗ у Волгограді / Фото: Exilenova+

Що сказав губернатор Волгоградської області

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів. За його словами, через падіння уламків безпілотників загорілося підприємство в південній частині міста, повідомило видання ASTRA.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано локальні займання на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда, а також на прилеглій території. На місці працюють оперативні служби. Наразі постраждалих немає, пошкоджень житлових об'єктів не зафіксовано", - заявив Бочаров.

Читачі ASTRA повідомили, що місто перебуває під атакою дронів з 22:40, а в районі Волгоградського НПЗ видно яскраву заграву.

Атака на НПЗ у Волгограді / Фото: Exilenova+

Чому у Волгограді виникли черги на АЗС

Після нічної атаки місцеві жителі повідомили про черги на автозаправках. У соцмережах з'явилися фото й відео, на яких видно скупчення автомобілів біля заправок.

Черги почали утворюватися ще під час атаки дронів, яка на той момент тривала.

"Судячи з кадрів, місцеві жителі недаремно поїхали на заправки о другій годині ночі. Ймовірно, останнім часом Сили Оборони змінили тактику атак на нафтопереробні заводи Росії, на кожен НПЗ направляють велику кількість БПЛА, які б'ють по всій промзоні, а не тільки по установках, щоб вивести потужності заводу з ладу на максимально тривалий термін", - пише Exilenova+.

Волгоградський НПЗ належить компанії Лукойл і є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство працює з 1957 року, його потужність становить близько 14,8 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє:

бензин;

дизельне та авіаційне паливо;

мазут і нафтовий кокс;

бітум і базові оливи.

Волгоградський НПЗ забезпечує нафтопродуктами південні регіони Росії.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи спричинять удари по НПЗ паливну кризу в Росії?

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що проблеми на російському паливному ринку - наслідок системних ударів Сил оборони, інтенсивність яких зростає.

"Нинішні проблеми на російському паливному ринку взагалі - це накопичений ефект і наслідок наших системних дій з початку 2026 року, динаміка яких наростає", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами експерта, кризу на роздрібному ринку поки пом'якшують власні запаси великих нафтових компаній. Найбільших компаній, зокрема Лукойлу, удари зачіпають, але вони все ще контролюють оптове постачання пального.

"Ці компанії мають значні можливості, і попри ураження їхніх нафтопереробних потужностей, вони мають комерційні запаси. Саме вони є основними оптовими постачальниками нафтопродуктів на ринок", - пояснив Гончар.

Ще влітку експерт прогнозував, що за збереження темпу ударів криза пошириться саме на південь Росії, який і забезпечує Волгоградський НПЗ.

"Якщо в червні наші удари по НПЗ відбуватимуться у тому ж темпі, що й зараз, то вже в липні ми побачимо зовсім іншу картину на паливному ринку РФ: криза піде далі, зокрема півднем Росії", - зазначив він.

Удари по НПЗ Росії - новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони продовжують бити по нафтопереробці країни-агресорки. У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ, де спалахнула масштабна пожежа. У вересні цей завод уже зупинявся після удару.

Під ударами опинилася вся п'ятірка найпотужніших НПЗ Росії. Генштаб ЗСУ назвав уражені заводи, серед яких і Саратовський. Після атаки цей завод зупинив роботу.

Також дрони атакували Омськ, розташований за 2500 км від українського кордону. Вибухи в місті не стихали кілька годин, а моніторингові канали писали про пожежу на Омському НПЗ. В аеропорту Омська тимчасово обмежили рейси.

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