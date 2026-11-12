Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у п’ятницю
- Яка нова вартість злотого
На п’ятницю, 13 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар став дорожчим, однак євро та злотий пішли вниз. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На пятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,38 грн/дол. Водночас 12 листопада валюта коштувала 45,32 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 6 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 13 листопада встановлено на рівні 50,33 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у четвер (50,48 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на п’ятницю встановлено на рівні 11,43 грн/злотий. 12 листопада ця валюта коштувала 11,46 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 3 копійки.
Яким буде курс валют до 22 листопада
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.
За його словами, щоденні курсові зміни будуть помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у комерційних банках та до 30 копійок в обмінниках.
"Тому головним очікуванням на наступний тиждень є збереження відносної курсової рівноваги та поступове зниження ситуативного ажіотажу. Нацбанк має інструменти для згладжування надмірних коливань, а громадянам варто користуватися головним інструментом власної фінансової безпеки - холодним розрахунком", - зазначив банкір.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.
Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошував, що у листопаді долар, ймовірно, не подешевшає. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол.
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