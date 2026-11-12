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Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

Марія Николишин
12 листопада 2026, 16:10
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 13 листопада.
Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада
Курс валют в Україні на 13 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у п’ятницю
  • Яка нова вартість злотого

На п’ятницю, 13 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар став дорожчим, однак євро та злотий пішли вниз. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На пятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,38 грн/дол. Водночас 12 листопада валюта коштувала 45,32 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 6 копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 13 листопада встановлено на рівні 50,33 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у четвер (50,48 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на п’ятницю встановлено на рівні 11,43 грн/злотий. 12 листопада ця валюта коштувала 11,46 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 3 копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 22 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

За його словами, щоденні курсові зміни будуть помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у комерційних банках та до 30 копійок в обмінниках.

"Тому головним очікуванням на наступний тиждень є збереження відносної курсової рівноваги та поступове зниження ситуативного ажіотажу. Нацбанк має інструменти для згладжування надмірних коливань, а громадянам варто користуватися головним інструментом власної фінансової безпеки - холодним розрахунком", - зазначив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошував, що у листопаді долар, ймовірно, не подешевшає. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол.

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