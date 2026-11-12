До 80 ракет за одну атаку: коли РФ може завдати масованого удару по Україні

На думку Коваленка, наразі Кремль зосередив обстріли на Києві заради резонансу в західних медіа.

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Коли Росія може знову масовано атакувати Україну / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Коваленка:

Масований удар РФ можливий за півтора-два тижні

На підготовку обстрілу Росії потрібно до півтора тижня

Росія зосередилась на Києві заради уваги західних медіа

Наступний масований удар по Україні країна-агресор Росія може завдати за півтора-два тижні, коли температура повітря стане нижчою, а атаку меншого масштабу - вже за тиждень. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.ua.

Аналітик розмежовує кілька форматів атак. Перший - це обстріли з обмеженим набором засобів ураження. Другий - комбіновані удари із застосуванням понад 50 ракет різних типів, іноді до 70-80. Від формату залежать і інтервали між хвилями.

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"Щодо дорозвідувального удару - протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований - за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - зазначає Коваленко.

Скільки часу РФ потрібно на підготовку

Ще один чинник - ресурс, який Москві доводиться накопичувати між атаками. За оцінкою оглядача, відлік варто вести від початку дипломатичних контактів між сторонами.

"Для того, щоб підготувати обмеженим комбінованим боєкомплектом обстріл України, Росії потрібно близько тижня-півтора максимум. Давайте порахуємо. Коли почалися розмови про зустріч в Абу-Дабі, то почалася підготовка", - уточнює аналітик.

Яке місто може стати ціллю атаки

Коваленко переконаний, що наразі РФ зосередила атаки виключно на столиці.

На його думку, такий вибір пояснюється інформаційним розрахунком Кремля, адже відключення світла в регіонах не дає Москві бажаного міжнародного резонансу.

"Якщо вона (Росія, - ред.) нанесе удар по іншому місту, то тема блекауту, наприклад, у Житомирі або у Вінниці, або у Хмельницькому у західних медіа буде не такою, як хотілося б Росії. Приміром, чи багато людей у Техасі чули про ці міста? А Київ знають, чули про нього частіше", - вказує експерт.

Яка нова тактика російських ударів

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що російські війська змінюють підходи до застосування ударних безпілотників, що створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

За його словами, військовими каналами поширилася інформація про нібито встановлення на російські безпілотники додаткових електричних двигунів. Однак ця версія не відповідає дійсності.

"У групах ЗСУ в "Сигналі" поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді" для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є - це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тіші", - повідомив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Вранці 12 листопада Росія атакувала Київ реактивними дронами. В Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння з третього по шостий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

У ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. В результаті удару без електропостачання залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

Ввечері 8 листопада російські ударні дрони атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники влучили у два місця в місті, і в обох локаціях спалахнули пожежі.

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