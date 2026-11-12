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Через масовані атаки РФ найбільший виробник олії в Україні зупинив усі заводи

Інна Ковенько
12 листопада 2026, 23:15
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Російські атаки призвели до вимушеної зупинки виробничих потужностей одного з найбільших агрохолдингів країни.
Найбільший виробник олії в Україні повністю зупинив роботу своїх заводів
Найбільший виробник олії в Україні повністю зупинив роботу своїх заводів / Колаж: Главред, фото: kernel.ua

Що відомо:

  • "Кернел" зупинив роботу всіх олійноекстракційних заводів після атак РФ
  • Російські дрони пошкодили будівлі, обладнання та резервуари підприємств
  • "Кернел" продовжує відвантажувати продукцію та виконувати зобов’язання

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості. Про це повідомила пресслужба компанії 12 листопада.

"Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел". Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", - йдеться в повідомленні.

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У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво працює за безперервним технологічним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Тому влучання в обладнання під час роботи могло спричинити масштабну пожежу та створити загрозу життю працівників.

З огляду на ці ризики компанія вирішила припинити роботу всіх олійноекстракційних заводів. На підприємствах провели необхідні процедури безпечної зупинки, усіх працівників убезпечили. Крім того, агрохолдинг тимчасово припинив закуповувати насіння.

Водночас компанія продовжує виконувати чинні зобов’язання перед українськими аграріями та партнерами. Відвантаження продукції зі складських запасів триває у звичайному режимі.

Нагадаємо, "Кернел" є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні. Серед торгових марок компанії - "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак".

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яка нова тактика російських ударів

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що російські війська змінюють підходи до застосування ударних безпілотників, що створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

За його словами, військовими каналами поширилася інформація про нібито встановлення на російські безпілотники додаткових електричних двигунів. Однак ця версія не відповідає дійсності.

"У групах ЗСУ в "Сигналі" поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді" для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є - це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тіші", - повідомив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Вранці 12 листопада Росія атакувала Київ реактивними дронами. В Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння з третього по шостий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

У ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. В результаті удару без електропостачання залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

Нагадаємо, вдень, 11 листопада, російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області. На момент атаки там перебувало багато людей. Э загиблі та багато поранених.

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