"Суттєвий прогрес": Кушнер розкрив новий формат переговорів щодо війни в Україні

До наступного раунду долучиться Європа. Незабаром буде оголошено про напрямки переговорів, графік та додаткові деталі.

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Джаред Кушнер та Володимир Зеленський у Дубліні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Що заявив Кушнер:

США бачать суттєвий прогрес у переговорах про мир

До наступного раунду переговорів долучиться Європа

Україна і РФ готують найбільший обмін полоненими

Після трьох днів інтенсивної дипломатії США зафіксували суттєвий прогрес у переговорах про завершення війни, яку розв'язала країна-агресорка Росія. За оцінкою Вашингтона, після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі сторони краще зрозуміли позиції одна одної, окреслили можливі рішення та подальший план дій.

Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер у соцмережі X. За його словами, після переговорів з російською та українською делегаціями в Абу-Дабі американська команда вирушила до Москви на зустріч із Володимиром Путіним, а потім до Дубліна - на розмову з президентом Володимиром Зеленським.

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День завершився консультаціями з радниками з питань національної безпеки України, Німеччини, Італії, Франції, Ірландії, Польщі та ЄС. Кушнер наголосив, що на відновлення прямих переговорів після багатьох місяців паузи пішло чимало зусиль.

"Ми досягли суттєвого прогресу в розумінні турбот обох сторін, визначенні можливих рішень та встановленні шляху вперед", - написав Кушнер.

У чому полягає прогрес у переговорах

Головним результатом Кушнер назвав згоду обох сторін розширити наступний раунд, включивши до нього європейських партнерів. За його словами, це дозволить обговорювати повоєнні домовленості щодо європейської безпеки паралельно з територіальними питаннями між Україною та Росією.

"Стале припинення бойових дій вимагає надійних гарантій безпеки, механізмів зменшення конфліктів та взаємних зобов'язань щодо деескалації, які знижують ризик майбутніх конфліктів", - наголосив Кушнер.

Він запевнив, що жодні ширші домовленості щодо безпеки Європи не затвердять без урахування безпекових інтересів України. Принцип переговорів - нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, за винятком гуманітарних питань.

"Ми почнемо обговорювати ці взаємопов’язані питання паралельно, з розумінням того, що, окрім гуманітарних заходів, нічого не буде остаточно узгоджено, доки не буде досягнуто всеосяжної угоди", - підкреслив Кушнер.

Незабаром буде оголошено про напрямки переговорів, графік та додаткові деталі.

Окремо він згадав про підготовку обміну полоненими.

"Ми також працюємо над тим, що стане найбільшим обміном полоненими у цій війні, потенційно возз'єднавши тисячі людей із їхніми родинами", - зазначив спецпосланець.

Кушнер визнав, що між сторонами залишаються значні розбіжності. Водночас у Вашингтоні розраховують незабаром оголосити напрямки переговорів, графік і додаткові деталі.

Де відбудеться наступний раунд переговорів

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з посланцями Трампа в Ірландії заявив журналістам, що наступні переговори можуть пройти в ОАЕ або Швейцарії. Остаточне рішення, за його словами, ухвалять переговорні команди.

"Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії, ви знаєте, це залежить уже від команд. Тобто ми відкриті", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що його сигнал простий - діяти швидше, щоб повернути людей з полону і рухатися до припинення вогню. На запитання про позитивні сигнали президент відповів стримано.

"Буде наступна зустріч... Дай Боже, щоб війна завершилася... І ще багато різних речей, які я поки не готовий комунікувати", - відповів Зеленський.

Він також підтвердив, що за столом наступних переговорів буде Європа. За словами президента, Україна два роки боролася за це.

Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи допоможе Україні участь Європи в переговорах?

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна вже фактично стала частиною безпекової архітектури континенту, а її співпраця з європейцями лише посилюватиметься.

"На нас чекає налагодження Україною і Європою всіх тих процесів, які дозволять європейцям почуватися безпечно. Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи", - наголосив дипломат.

Водночас Огризко критикував європейців за те, що вони зосередилися на пошуку представників для переговорного столу, а не на виробленні жорсткої спільної позиції щодо Москви.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - пояснив Огризко.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 10 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Учасники перебували за столом переговорів понад чотири години.

Другий день переговорів в Абу-Дабі тривав щонайменше дві години. Сторони обговорили архітектуру майбутньої безпеки та гуманітарні питання. Територіальне питання залишається однією з найскладніших перешкод для досягнення домовленостей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі делегація країни-агресора Росії відмовилася обговорювати енергетичне перемир’я та перемир’я на морі. Тепер Київ розраховує, що відповідь Кремля привезуть посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які мають зустрітися з Путіним.

Перед зустріччю Путіна з посланцями Трампа в Кремлі накинулися на Європу. Там заявили, що ЄС нібито не може обрати переговорника. Російський дипломат Сергій Рябков закликав США "напоумити" європейців.

12 листопада спецпосланці президента США прилетіли до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін висловився проти обговорення так званих "сірих зон" і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування. За його словами, для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону.

Також 12 листопада Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в ірландському Дубліні. Переговори розпочалися близько 23:00 за київським часом і тривали менше години. Віткофф і Кушнер заявляли, що планують поінформувати Зеленського про результати бесіди з Путіним та обговорити подальші кроки.

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