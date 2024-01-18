Тримає ядерну зброю і флот: у Литві оцінили загрозу провокацій РФ у країн Балтії

Російські окупанти зосередили в Балтійському регіоні авіацію, ракети, тактичну ядерну зброю і свій флот. Проте у Москви не вистачить сухопутних військ для масштабних провокацій проти країн Балтії, оскільки більшість сил вона кинула на війну з Україною. Про це заявив міністр оборони Литва Арвідас Анушаускас.
Як повідомляє LRT, він розповів про те, що російські війська тримають в Балтійському регіону низку своїх сил – авіацію, ракети, тактичну зброю і флот.
Втім, у агресора немає великої кількості сухопутних військ на цьому напрямку, оскільки росіяни кинули всі свої сили на війну проти України.
"Коли мова йде про підготовку Росії в нашому регіоні, всі помічають, що Росія направила весь потенціал своїх сухопутних військ на Україну, перекинула їх на фронт", - зазначив Анушаускас.
Арвідас Анушаускас підкреслив, що в такій ситуації Росія не зможе організувати повноцінні провокації біля країн Балтії.
Війна Росії і НАТО
Журналісти німецького видання Bild раніше опублікували матеріал, в якому написали, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки Росії на східний фланг НАТО. З посиланням на документ німецького Міноборони вони повідомили, що окупанти можуть почати агресію з атаки країн Балтії.
В Альянсі прокоментували статтю Bild і заявили, що йдеться про навчальний сценарій. Як сказали в блоці, зазвичай в подібних випадках використовуються вигадані варіанти розвитку подій. Втім, так перевіряються можливості країн у тій чи іншій військовій сферах.
У Лаврова у відповідь на матеріал Bild вибухнули образами - так звана представниця МЗС РФ Марія Захарова сказали, що матеріал є, мовляв, гороскопом. Буцімто статтю могли підготувати за даними німецького зовнішньополітичного відомства.
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