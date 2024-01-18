Тримає ядерну зброю і флот: у Литві оцінили загрозу провокацій РФ у країн Балтії

Окупанти агресора Росії зосередили в Балтійському регіоні навіть тактичну ядерну зброю, розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас журналістам.

https://glavred.net/world/derzhit-yadernoe-oruzhie-i-flot-v-litve-ocenili-ugrozu-provokaciy-rf-u-stran-baltii-10534268.html Посилання скопійоване

Росія не здатна на масштабні провокації в районі країн Балтії - Литва / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

Російські окупанти зосередили в Балтійському регіоні авіацію, ракети, тактичну ядерну зброю і свій флот. Проте у Москви не вистачить сухопутних військ для масштабних провокацій проти країн Балтії, оскільки більшість сил вона кинула на війну з Україною. Про це заявив міністр оборони Литва Арвідас Анушаускас.

Як повідомляє LRT, він розповів про те, що російські війська тримають в Балтійському регіону низку своїх сил – авіацію, ракети, тактичну зброю і флот.

Втім, у агресора немає великої кількості сухопутних військ на цьому напрямку, оскільки росіяни кинули всі свої сили на війну проти України.

відео дня

"Коли мова йде про підготовку Росії в нашому регіоні, всі помічають, що Росія направила весь потенціал своїх сухопутних військ на Україну, перекинула їх на фронт", - зазначив Анушаускас.

Арвідас Анушаускас підкреслив, що в такій ситуації Росія не зможе організувати повноцінні провокації біля країн Балтії.

Війна Росії і НАТО

Журналісти німецького видання Bild раніше опублікували матеріал, в якому написали, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки Росії на східний фланг НАТО. З посиланням на документ німецького Міноборони вони повідомили, що окупанти можуть почати агресію з атаки країн Балтії.

В Альянсі прокоментували статтю Bild і заявили, що йдеться про навчальний сценарій. Як сказали в блоці, зазвичай в подібних випадках використовуються вигадані варіанти розвитку подій. Втім, так перевіряються можливості країн у тій чи іншій військовій сферах.

У Лаврова у відповідь на матеріал Bild вибухнули образами - так звана представниця МЗС РФ Марія Захарова сказали, що матеріал є, мовляв, гороскопом. Буцімто статтю могли підготувати за даними німецького зовнішньополітичного відомства.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.