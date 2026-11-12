Зеленський, Віткофф і Кушнер сіли за стіл переговорів: перші деталі зустрічі в Дубліні

Американські спецпосланці прибули до Ірландії після завершення переговорів із російським диктатором Путіним.

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Зеленський розпочав переговори з Віткоффом і Кушнером у Дубліні / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Дубліні

Переговори відбулися після зустрічі посланців Трампа з Путіним

До української делегації також долучився Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада зустрівся зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в ірландському Дубліні.

Переговори відбулися після зустрічі американських представників із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє Sky News.

відео дня

Переговори розпочалися близько 23:00 за київським часом і тривали менш як годину.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Переговори проходили на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, на захід від Дубліна. До української делегації також долучився секретар РНБО Рустем Умєров. Представники європейських країн до зустрічі не долучилися.

Перед зустріччю Віткофф і Кушнер заявляли, що планують поінформувати Зеленського про результати розмови з Путіним та обговорити подальші кроки.

Дивіться відео початку зустрічі Зеленського, Віткоффа та Кушнера:

За інформацією Sky News, після завершення переговорів Зеленський та американські спецпосланці виступили перед журналістами в Дубліні.

Головні заяви Зеленського за підсумками переговорів

Після зустрічі зі спецпосланцями Дональда Трампа Володимир Зеленський підтвердив підготовку наступного раунду тристоронніх переговорів після зустрічей в Абу-Дабі. За його словами, серед головних результатів перемовин - майбутній масштабний обмін військовополоненими За його словами, йдеться про найбільший обмін за весь час повномасштабної війни.

Також, за словами Володимира Зеленського, Європа братиме участь у наступному раунді переговорів.

"Найбільший результат - повернення полонених, це буде найбільший обмін. Друге - великий успіх американської сторони щодо європейців: наступного разу європейці будуть за столом переговорів", - сказав президент

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада провели переговори з диктатором Володимиром Путіним у Москві й за їхніми підсумками оголосили про новий раунд тристоронніх перемовин. Віткофф оцінив розмову в російській столиці оптимістично.

Главред раніше писав, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін висловився проти обговорення так званих сірих зон і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування. За його словами, для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Найближчими тижнями до переговорів України, США та країни-агресорки Росії щодо завершення війни безпосередньо долучиться Європа. Після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі має відбутися технічна зустріч у розширеному форматі - за участю всіх чотирьох сторін.

Як РФ використала переговори в Абу-Дабі

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Росія претендує на території України далеко за межами Донбасу і не відмовляється від максималістських вимог.

Зокрема, на переговорах в Абу-Дабі представники країни-агресорки намагалися нав'язати американській та українській делегаціям вигадану картину фронту, щоб вибити з Києва нові територіальні поступки.

Аналітики вважають, що Москва й надалі робитиме неправдиві заяви про просування по всій лінії фронту, щоб закласти свою вигадану мапу в основу майбутніх переговорів щодо територій.

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", - йдеться у звіті ISW.

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