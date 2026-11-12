Світло вимикатимуть усю добу: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 13 листопада

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

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Відключення світла 13 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

13 листопада графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Обмеження для всіх споживачів триватимуть від 1,5 до 3 черг

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему

У п’ятницю, 13 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії.

Графіки діятимуть протягом усієї доби, повідомляє Укренерго.

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Для населення застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності. Водночас конкретний обсяг обмежень залежатиме від регіону.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України. Зазначається, що енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - наголошують в компанії.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути в Україні цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що проходження зими залежатиме від інтенсивності російських ударів і від погоди.

"Загалом нічого принципово нового не з'явиться. Можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Тепла зима може пом'якшити ці проблеми. Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Водночас, за оцінкою експерта, навіть найгірші сценарії не стануть для українців чимось новим, адже енергосистема вже проходила через масштабні знеструмлення.

"Ми все це вже проходили: і відключення теплопостачання, і масштабні графіки відключень, і повне знеструмлення. Тобто це не буде для нас чимось принципово новим", - пояснив Прокіп.

Окремо аналітик звернув увагу на тактику окупантів щодо найбільших міст, які не мають достатньо власної генерації.

"Відповідно, у них можуть бути дві основні стратегії. Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - зазначив експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада в частині областей діяли погодинні відключення в обсязі від 1 до 3 черг. Причиною обмежень у компанії назвали наслідки атак країни-агресорки РФ на енергосистемучів і обмеження потужності для промисловості.

Нагадаємо, в Києві тимчасово повністю вимикають зовнішнє освітлення: ліхтарі на вулицях та об’єктах благоустрою не працюватимуть через дефіцит електроенергії, який виник після атак країни-агресора РФ на енергетику. Таке рішення ухвалили в столичній адміністрації.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор атакувала енергетику України. Через удари по енергосистемі частково без світла залишилися споживачі у восьми областях. Найскладніша ситуація була на Київщині, Дніпропетровщині та в Одесі.

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