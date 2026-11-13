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Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими і залучення Європи до переговорів: деталі

Дар'я Пшеничник
13 листопада 2026, 08:12
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До наступного раунду мирних переговорів між Україною та РФ долучаться європейські країни, хоча серйозні розбіжності між сторонами зберігаються.
Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими і залучення Європи до переговорів: деталі
США працюють над організацією найбільшого обміну полоненими за весь час війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram/@V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • США готують наймасштабніший обмін полоненими з початку війни
  • До наступного раунду переговорів долучиться Європа
  • У Вашингтоні визнали, що серйозні розбіжності зберігаються

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Сполучені Штати працюють над наймасштабнішим обміном полоненими між Україною та Росією від початку повномасштабної війни. Крім того, Київ і Москва погодилися розширити формат майбутніх переговорів і залучити до них європейські країни. Про це заявив спеціальний представник США Джаред Кушнер, підтвердивши слова президента Володимира Зеленського, який раніше привітав участь Європи в наступному раунді, повідомляє Reuters.

Американська сторона поки не розкриває параметрів угоди, яку готують. Невідомо ні кількість людей, які можуть вийти на свободу, ні терміни. Свою позицію Кушнер виклав у соцмережі X.

"Ми працюємо над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за весь час війни; це дозволить тисячам людей повернутися до своїх родин", - написав Кушнер.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Досі рекордною вважалася домовленість, досягнута в Стамбулі у травні 2025 року. Тоді сторони погодилися обміняти по 1000 полонених, і це був єдиний конкретний результат перших за понад три роки прямих переговорів. Останній великий обмін за участі американських посередників відбувся в лютому 2026 року після переговорів в Абу-Дабі. Тоді сторони звільнили по 157 військовополонених, тобто загалом 314 осіб. Американську делегацію на тих переговорах очолювали спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Європа за столом переговорів

Залучення європейських держав змінює порядок денний мирного процесу. Досі в центрі уваги були передусім територіальні суперечки між Києвом і Москвою.

За словами Кушнера, ширший склад учасників дасть змогу паралельно з питаннями територій обговорювати і загальну архітектуру безпеки в Європі після завершення війни. Вашингтон, за його оцінкою, надихає досягнутий прогрес. Проте спецпредставник визнав, що між сторонами досі залишаються серйозні розбіжності.

Гарантії замість перемир'я

Окремо американський переговорник окреслив, що, на думку Вашингтона, потрібно для остаточного завершення бойових дій. Йдеться не лише про припинення вогню, а й про запобіжники від нового конфлікту.

Кушнер наголосив, що для цього необхідні надійні гарантії безпеки та зобов'язання обох сторін щодо деескалації. Саме вони, за його словами, мають знизити ризик повторної війни в майбутньому.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як РФ використала переговори в Абу-Дабі

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Росія претендує на території України далеко за межами Донбасу і не відмовляється від максималістських вимог.

Зокрема, на переговорах в Абу-Дабі представники країни-агресорки намагалися нав'язати американській та українській делегаціям вигадану картину фронту, щоб вибити з Києва нові територіальні поступки.

Аналітики вважають, що Москва й надалі робитиме неправдиві заяви про просування по всій лінії фронту, щоб закласти свою вигадану мапу в основу майбутніх переговорів щодо територій.

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", - йдеться у звіті ISW.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 12 листопада зустрівся зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером в ірландському Дубліні.

Напередодні спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада провели переговори з диктатором Володимиром Путіним у Москві й за їхніми підсумками оголосили про новий раунд тристоронніх перемовин. Віткофф оцінив розмову в російській столиці оптимістично.

Під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером Путін висловився проти обговорення так званих сірих зон і заявив, що Москва визнає лише один варіант розмежування. За його словами, для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною - лінія державного кордону.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Найближчими тижнями до переговорів України, США та країни-агресорки Росії щодо завершення війни безпосередньо долучиться Європа. Після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі має відбутися технічна зустріч у розширеному форматі - за участю всіх чотирьох сторін.

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війна в Україні обмін полоненими війна Росії та України мирні переговори Переговори з Віткоффом і Кушнером
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