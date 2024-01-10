УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Країни Балтії в зоні ризику: експерт розкрив плани РФ про напад на НАТО

Руслана Заклінська
10 січня 2024, 23:19
Стратегія НАТО змінюється зі стратегії стримування Росії на стратегію недопущення.
Країни Балтії в зоні ризику: експерт розкрив плани РФ про напад на НАТО
Росія збирається напасти на НАТО / Колаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. Таким чином Путін хоче продемонструвати неспроможність НАТО швидко реагувати на подібні ситуації. Про це розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий в ефірі "Еспресо".

"Це інформація НАТО... Ті ж плани зливалися перед повномасштабним вторгненням, так і тепер ми можемо зробити висновки, що один сценарій в Росії у військовому плані був. Тепер ситуація на скільки зміниться в плані намірів Росії атакувати НАТО, можливо, через конкретно ці країни. Я не можу вам сказати, це моя думка, що Путін дуже хоче це зробити для того, щоб показати НАТО неспроможність швидкого реагування", - сказав Чалий.

За його словами, стратегія НАТО змінюється зі стратегії стримування на стратегію недопущення. Чалий наголосив на тому, що країни Балтії настійливо вимагають зміцнення присутності оборонних сил НАТО на своїй території, оскільки вони відчувають підвищену загрозу з боку Росії.

відео дня

"Раніше в них був такий підхід: якщо атакують, наприклад, якусь з балтійських країн, то тоді 48 годин чи тиждень ця країна веде самооборону, а потім підтягуються інші країни НАТО. Спочатку сили швидкого реагування, а потім уже НАТО. Тепер Литва, Латвія, Естонія поставили питання руба: подивіться, що було в Україні... Ми так не хочемо, ми країни, які хочуть, щоб контингенти ваші вже були розташовані. Тому Німеччина прийняла рішення про розташування німецької бригади на території Литви, єдина проблема в тому, що це тільки аж 2027 рік", - зауважив експерт.

Військова агресія Росії проти балтійських країн може стати реальністю в найближчому майбутньому, особливо з урахуванням потужності цих країн. Чалий припустив, що Росія може атакувати Естонію через місто Нарва, в якому присутня російська агентурата.

"Це питання часу і питання сили цих країн і НАТО тому ця вірогідність буде мінятися, але вона залишається абсолютно реальною. Я тільки думаю, що скоріше всього можуть атакувати (моя знову думка не підкріплена оперативними планами) Естонію. Там є Нарва, російські оці всі настрої та дуже серйозна агентура заслана туди навіть не з часів СРСР, а заслана останні десятиліття", - додав він.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, політичний експерт Валерій Клочок вважає, що ризик війни між НАТО і Росією для України не є загрозою. Він вважає, що наступною метою для військової агресії Росії є країни Балтії.

Як повідомляв Главред, Захід не передає Україні значної кількості зброї, оскільки сам хоче залишитися готовим на випадок конфронтації з Росією. Таку позицію розуміють і в Росії.

Також представник опозиційної партії ХДС у парламенті Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав країн-членів НАТО підготуватися до можливої війни з Росією протягом наступних п'ять-вісім років. Росія вже активізує військову економіку та веде словесні атаки на інші країни, зокрема на Латвію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО країни Балтії Естонія Володимир Путін російське вторгнення
Реклама

Головне за день

Горять машини і зруйнована будівля: росіяни вдарили ракетами по Харкову

Горять машини і зруйнована будівля: росіяни вдарили ракетами по Харкову

23:17 Україна
Тіло пролежало 2 місяці: у Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора

Тіло пролежало 2 місяці: у Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора

22:22 Україна
Ворог лізе на всіх напрямках: Залужний розповів про важкі бої на фронті

Ворог лізе на всіх напрямках: Залужний розповів про важкі бої на фронті

21:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цього року Україна буде де-факто розділена : у The Time назвали один з ризиків 2024 року 13758

"Цього року Україна буде де-факто розділена": у The Time назвали один з ризиків 2024 року

Лише найуважніші знайдуть кота серед кактусів за 8 секунд: весела оптична ілюзія 6730

Лише найуважніші знайдуть кота серед кактусів за 8 секунд: весела оптична ілюзія

В Україні перерахували пенсії: хто отримає на тисячі гривень більше звичайного 5788

В Україні перерахували пенсії: хто отримає на тисячі гривень більше звичайного

Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ назвали причину 3911

Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ назвали причину

Останні новини

00:09

Невістка Ющенка показала рожевощокого онука колишнього президента

10 січня, середа
23:59

Прем'єр-міністр Італії "схиляє" Орбана підтримати допомогу Україні від ЄС

23:19

Країни Балтії в зоні ризику: експерт розкрив плани РФ про напад на НАТО

23:17

Горять машини і зруйнована будівля: росіяни вдарили ракетами по ХарковуВідео

22:22

Тіло пролежало 2 місяці: у Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора

Кремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВККремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВК
21:50

Ворог лізе на всіх напрямках: Залужний розповів про важкі бої на фронті

21:47

Тетяна Лазарєва висловилася про зрадницю Мілявську: "Прикро для неї"

21:30

"Мама, я в полоні": жінка розповіла про те, як боролася за повернення сина додомуФото

21:30

Окупанти штурмують Кринки: у Генштабі розповіли про ситуацію на Лівобережжі

Реклама
21:20

Чи повернули "Слуги народу" на доопрацювання законопроєкт про мобілізацію: відповідь голови фракції

20:29

"Будуть неприємні сюрпризи": Гетьман назвав приорітетний напрямок для окупантів

20:17

Суперечки тривають: у владі хочуть запропонувати "м'яку" мобілізацію

19:38

Жив самітником: друг Білоножко розповів про останні роки життя співака

19:37

КНДР використовує Україну для випробувань своїх ракет - постпред Південної Кореї

19:36

Снігопади накриють всю країну: де негода бушуватиме найсильніше

19:15

Місячний календар 11 січня: що не варто починати в останній день місячного циклу

19:14

Україні постачали танки без броні - Жданов

19:10

Яка ситуація по лінії фронту після Нового рокуПогляд

19:00

Ревві оголосили бойкот на росТБ через "дружбу із Зеленським і позицію щодо війни"

18:43

"Марна трата грошей": проросіський прем'єр Словаччини "проїхався" по Україні

Реклама
18:37

74-річна Меріл Стріп закрутила роман з популярним актором - ЗМІ

18:32

Всі стояли на колінах і плакали: на фронті загинув батько 5 дітей

18:15

Відомий режисер розніс співачку Повалій: після відходу Путіна на неї чекає суд

18:11

У Лондоні закликали українців стати на військовий облік за кордоном

18:04

"Зникнуть назавжди": як позбутися мишей в домі за допомогою кориці та часнику

17:44

"Просто ненавидить папараці": інсайдер пояснив, чому Аффлек і Лопес сваряться

17:34

Відомий телеведучий з Донецька, який підтримував Україну, поїхав до Росії

17:30

Україна отримає фінансову допомогу від ЄС: ЗМІ назвали строки

17:29

Сотня щодня: до прифронтової лікарні надходить рекордна кількість поранених

17:28

Лише справжній детектив помітить рибку за 7 секунд: загадка на швидкість

17:22

У Львові копи врятували 6-річного школяра, який прокрокував кілометри по морозу

17:09

Окупанти в істериці відмовляються йти у наступ: у ЗСУ розкрили, що відбувається на фронті

16:59

Що не можна робити після заходу сонця: як уникнути бідності й хвороб

16:58

"Приємно це чути?"- Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи

16:51

48-річна Lama вперше офіційно показала чоловіка, молодшого за неї на 18 років

16:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба за 7 секунд знайти кота

16:40

"Грудьми стояла": Тіна Кароль не дала зрадниці Лорак повернутися в Україну

16:34

Що за продукти найсильніше подорожчали в Україні: відповідь фахівців

16:30

Чи загрожує Харкову наступ Росії: ЦПД пояснив, у чому абстурдність ідеї росіян

16:06

Росіяни наносять удари по своїх містах: у Британській розвідці назвали причини

Реклама
16:03

Весь рік буде щасливим: з ким потрібно зустрітися 11 січня

16:03

"Є різні голоси": Зеленский відкрито розказав про "тиск" щодо замороження війниФото

15:43

Впораєтеся за хвилину: як відокремити жовток від білка не розбиваючи яйце

15:41

Шикарна і дуже бюджетна закуска: рецепт, від якого слинки течутьВідео

15:39

Гороскоп на завтра 11 січня 2023 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам - великий успіх, Терезам - суд

15:38

Залишилося два місяці: Заворотнюк розповіла про лікування

15:27

Як прибрати запах перегару за 5 хвилин: дуже легкий і робочий спосіб

15:16

Молодик 11 січня: що не можна робити, щоб не збідніти

15:15

Українцям загрожує підвищення тарифу на світло: що сталося

14:57

У Росії знайшли "гідну" заміну Кіркорову, який оскандалився на вечірці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти