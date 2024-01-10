Країни Балтії в зоні ризику: експерт розкрив плани РФ про напад на НАТО

Стратегія НАТО змінюється зі стратегії стримування Росії на стратегію недопущення.

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Росія збирається напасти на НАТО / Колаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Росія може напасти на одну з країн Балтії - Естонію. Таким чином Путін хоче продемонструвати неспроможність НАТО швидко реагувати на подібні ситуації. Про це розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий в ефірі "Еспресо".

"Це інформація НАТО... Ті ж плани зливалися перед повномасштабним вторгненням, так і тепер ми можемо зробити висновки, що один сценарій в Росії у військовому плані був. Тепер ситуація на скільки зміниться в плані намірів Росії атакувати НАТО, можливо, через конкретно ці країни. Я не можу вам сказати, це моя думка, що Путін дуже хоче це зробити для того, щоб показати НАТО неспроможність швидкого реагування", - сказав Чалий.

За його словами, стратегія НАТО змінюється зі стратегії стримування на стратегію недопущення. Чалий наголосив на тому, що країни Балтії настійливо вимагають зміцнення присутності оборонних сил НАТО на своїй території, оскільки вони відчувають підвищену загрозу з боку Росії.

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"Раніше в них був такий підхід: якщо атакують, наприклад, якусь з балтійських країн, то тоді 48 годин чи тиждень ця країна веде самооборону, а потім підтягуються інші країни НАТО. Спочатку сили швидкого реагування, а потім уже НАТО. Тепер Литва, Латвія, Естонія поставили питання руба: подивіться, що було в Україні... Ми так не хочемо, ми країни, які хочуть, щоб контингенти ваші вже були розташовані. Тому Німеччина прийняла рішення про розташування німецької бригади на території Литви, єдина проблема в тому, що це тільки аж 2027 рік", - зауважив експерт.

Військова агресія Росії проти балтійських країн може стати реальністю в найближчому майбутньому, особливо з урахуванням потужності цих країн. Чалий припустив, що Росія може атакувати Естонію через місто Нарва, в якому присутня російська агентурата.

"Це питання часу і питання сили цих країн і НАТО тому ця вірогідність буде мінятися, але вона залишається абсолютно реальною. Я тільки думаю, що скоріше всього можуть атакувати (моя знову думка не підкріплена оперативними планами) Естонію. Там є Нарва, російські оці всі настрої та дуже серйозна агентура заслана туди навіть не з часів СРСР, а заслана останні десятиліття", - додав він.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, політичний експерт Валерій Клочок вважає, що ризик війни між НАТО і Росією для України не є загрозою. Він вважає, що наступною метою для військової агресії Росії є країни Балтії.

Як повідомляв Главред, Захід не передає Україні значної кількості зброї, оскільки сам хоче залишитися готовим на випадок конфронтації з Росією. Таку позицію розуміють і в Росії.

Також представник опозиційної партії ХДС у парламенті Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав країн-членів НАТО підготуватися до можливої війни з Росією протягом наступних п'ять-вісім років. Росія вже активізує військову економіку та веде словесні атаки на інші країни, зокрема на Латвію.

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