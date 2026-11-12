У Путіна, ймовірно, народився четвертий онук, але є дивна деталь - ЗМІ

Свідоцтво про народження дитини оформили майже через 11 місяців після пологів у так званій "кремлівській лікарні".

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На колажі (зліва) дочка Путіна Катерина Тихонова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Коротко

У доньки Путіна Катерини Тихонової, ймовірно, народився син

Хлопчика звуть Адріан, його записали на прізвище матері

Свідоцтво про народження видали лише через 11 місяців

У молодшої з офіційних доньок глави країни-агресорки РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової 15 серпня 2025 року, ймовірно, народився син Адріан - четвертий онук диктатора. На відміну від старшої сестри Ельзи, про яку журналісти дізналися у вересні, хлопчику дали вигадане прізвище матері, а не ймовірного батька - балетмейстера Ігоря Зеленського. Про це йдеться в матеріалі видання "Агентство", яке ознайомилося з записами РАЦСу з витоку даних.

Згідно з витоком, Адріан Ігорович Тихонов народився в Москві. Перший документ про його народження в день пологів видала Центральна клінічна лікарня Управління справами президента РФ - так звана кремлівська лікарня.

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Свідоцтво про народження хлопчику видали в Чертановському відділі РАЦС Москви лише 10 липня 2026 року - майже через 11 місяців після пологів. За російським законом батьки мають заявити про народження дитини не пізніше ніж через місяць.

Чому реєстрація затяглася, невідомо. За версією журналістів, це може бути пов'язано як із бажанням родини Путіна приховати народження четвертого онука, так і зі складнощами через різні прізвища батьків - Тихонова і Зеленський.

Чи можна довіряти витоку?

"Агентство" знайшло свідоцтво про народження сина Тихонової лише в одному агрегаторі витоків. В інших сервісах, якими користується видання, такої інформації не було.

"Ми порівняли дані щодо народження Адріана Тихонова з іншими записами цього витоку і не знайшли ознак фальсифікації", - зазначили в "Агентстві".

Журналісти також звернули увагу, що Тихонова щонайменше з 2021 року виступала публічно лише по відеозв'язку - зокрема на ПМЕФ і конгресах фонду "Іннопрактика", який вона очолює. Так було і в червні 2025 року, за два місяці до народження сина. Через п'ять тижнів після пологів вона також звернулася по відео до учасників фестивалю "Разгон", а у вересні 2026 року вийшла на сцену того ж фестивалю особисто.

Скільки онуків у Путіна?

Путін приховує імена членів своєї родини, але зрідка повідомляє про народження онуків. Якщо дані "Агентства" підтвердяться, у диктатора щонайменше четверо онуків:

Роман Фаассен (серпень 2012 року) - син старшої доньки Путіна Марії Воронцової та голландського бізнесмена Йорріта Фаассена;

Андрій Нагорний (квітень 2017 року) - син Воронцової та менеджера "Новатеку" Євгена Нагорного;

Ельза (грудень 2017 року) - донька Катерини Тихонової та Ігоря Зеленського;

Адріан Тихонов (серпень 2025 року) - син Тихонової, ймовірно, від Зеленського.

Про онуку Путін уперше публічно розповів у червні 2025 року.

"Коли я говорив про те, що деякі мої близькі люди, рідні, вивчають китайську мову, я згадав про свою онуку, у якої, вихователька з Пекіна. Вона з нею вільно розмовляє китайською мовою, вільно", - сказав тоді Путін.

За даними "Агентства", ідеться саме про Ельзу. Їй при народженні дали прізвище та по батькові Ігоря Зеленського, однак за кордон вона літає під прізвищем матері. Місцем народження Ельзи, як і її молодшого брата, у документах зазначено ЦКЛ.

Катерина Тихонова з 2013 року була одружена з Кирилом Шамаловим - сином друга Путіна Миколи Шамалова. Не пізніше 2017 року вона почала стосунки з Ігорем Зеленським, який тоді керував Баварським державним балетом у Мюнхені.

Резиденції Путіна / Інфографіка: Главред

Чому Кремль так ретельно приховує особисте життя Путіна

Колишня депутатка Держдуми РФ, оперна співачка Марія Максакова в інтерв'ю Главреду звернула увагу, що завісу таємниці навколо диктатора вибудовують не лише довкола його родини, а й довкола його особистих об'єктів. За її словами, причетні до таких проєктів намагаються стерти будь-які згадки про них у пресі.

"Це далеко не перший і не єдиний бункер Путіна. Наприклад, на Алтаї для нього Чубайс готував подібну споруду, хоча все заперечує і витирає будь-які згадки в пресі, зокрема, про те, як вони прокладали восьмисмугову трасу та електричні мережі на Алтаї "в нікуди"", - розповіла вона.

Пояснюючи, чому Кремль не шкодує грошей на безпеку та здоров'я диктатора, Максакова назвала це заробітком на його страхах.

"Це з серії "як ще можна монетизувати фобії буйного божевільного". На цю статтю витрат зовсім нічого не шкода. Ось чому Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Китаї, не помітивши, що мікрофони ще ввімкнені, розповідав, з яких свиней і що можна пересаджувати, щоб жити довго", - пояснила експертка.

Водночас, за її оцінкою, найближче оточення лише підживлює такий стан Путіна і не наважується йому суперечити.

"Мало того, що маніяк сам із собою заграє, так ще й його оточення всіляко потурає його делірію (стану сильного затьмарення свідомості, божевілля, – ред.). Усередині країни Путін поки що не відчуває опору", - наголосила Максакова.

Родина Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, у вересні 2026 року журналісти встановили ім'я ще однієї онуки Путіна. За даними розслідувачів "Проєкту", 8-річну дівчинку звуть Ельза Ігорівна Тихонова, а її батьки - Катерина Тихонова та Ігор Зеленський. Ім'я дитини встановили під час аналізу витоку з бази Федеральної прикордонної служби РФ.

Таємниця оточує й інших дітей диктатора. У жовтні 2025 року стало відомо, що сини Путіна від Аліни Кабаєвої записані під прізвищами прикриття - як Іван і Володимир Спиридонови. Прізвище, ймовірно, пов'язане з по батькові діда диктатора - Володимира Спиридоновича Путіна.

Родина Путіна також активно присутня у владі. За даними "Проєкту", диктатор влаштував на держпосади щонайменше 24 родичів, серед яких уже третє покоління Путіних. Видання назвало це рекордним показником для російських правителів за останні 100 років.

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