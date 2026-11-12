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Битва за Костянтинівку триває: у DeepState розкрили, що насправді відбувається в місті

Інна Ковенько
12 листопада 2026, 21:53
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У DeepState спростували заяви Путіна про захоплення Костянтинівки та розповіли, якою насправді є ситуація в місті
Битва за Костянтинівку триває: у DeepState розкрили, що насправді відбувається в місті
Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ / Колаж: главред, фото: DeepState, 93 ОМБр "Холодний Яр"

Що відомо:

  • Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ, попри активні бої
  • Російські війська намагаються просочитися в місто та створити оточення
  • В DeepState назвали пропозицію Путіна про "гуманітарну місію" лицемірством

Костянтинівка на Донеччині перебуває під контролем Збройних сил України, попри спроби російських військ просунутися в місто.

Про це повідомили в DeepState. Там нагадали, що 12 листопада російський диктатор Володимир Путін, спираючись на неправдиву інформацію про нібито контроль російських військ над Костянтинівкою, запропонував провести там "гуманітарну місію" за прикладом Олешок.

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Аналітики наголосили, що справжньою гуманітарною місією для міста було б припинення російських штурмів та обстрілів, які призводять до руйнувань через нездатність окупантів захопити населений пункт.

"На сьогоднішній день ситуація в місті є надзвичайно складною, адже за нього йдуть активні бої. Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації, але українські військові дають відсіч цим спробам і докладають всіх зусиль, щоб втримати населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Костянтинівці
Ситуація в Костянтинівці / Фото: DeepState

Крім того, противник намагається обійти місто та створити оточення для українського угруповання, яке перебуває в Костянтинівці. Цьому також пробують запобігти.

"Однак варто зауважити, що найкраща гуманітарна місія в Костянтинівці буде здійснена у вигляді припинення штурмових дій росіянами та зупинка повної руйнації міста через обстріли, які вони здійснюють через неможливість захопити населений пункт. Всі інші спроби – це лицемірство, яким прикривається Путін, щоб скористатися ситуацією для своєї вигоди на полі бою. На таке ні в якому разі погоджуватися не можна", - наголошують аналітики.

Битва за Костянтинівку триває: у DeepState розкрили, що насправді відбувається в місті
Констянтинівка / Інфографіка: Главред

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Ситуація в Костянтинівці - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін 12 листопада зустрівся у Кремлі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зокрема, диктатор запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок. Він стверджує, що російські війська контролюють місто та готові гарантувати безпеку такої операції.

В Офісі президента України скептично поставилися до пропозиції Кремля. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам нагадав, що під час попередньої гуманітарної операції в Олешках російські військові перекидали техніку й ротували військових.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що окупаційні війська РФ мають територіальні успіхи поблизу міста Костянтинівка на Донеччині.

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