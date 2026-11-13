Дрони атакуали Київ, Рівне, Вінницю: пошкоджено медзаклад і будинки, є поранені

Щонайменше десятеро людей дістали поранення, а в Рівному влада готує відселення мешканців багатоповерхівки.

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Наслідки атаки на Київ, Рівне / Колаж: Главред, фото: t.me/oleksandrkoval_rv, t.me/sazanovicholeksandr

Що відомо:

Поранено щонайменше десятеро людей у трьох містах

У Києві уламки дрона влучили в будівлю медзакладу

У Рівному горіли квартири в багатоповерхівці

У ніч на 13 листопада країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитсадок, за даними місцевої влади, поранено щонайменше десятеро людей.

У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медичного закладу в Шевченківському районі, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Перед цим про реактивний БпЛА, який летів у напрямку столиці, попереджали Повітряні сили ЗСУ в Telegram. У місті за ніч кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Кількість постраждалих у Києві уточнив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович в Telegram. На місці працювали рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА пошкоджено медичний заклад у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Сазанович.

Вранці у ДСНС уточнили наслідки ворожої атаки. За словами рятувальників, постраждала одна людина.

"Вночі росіяни атакували столицю - у Шевченківському районі спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку на Рівне

У Рівненській області під ударом опинилися обласний центр і Здолбунів. Про наслідки розповів начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram.

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Міська влада готує відселення людей", - написав Коваль о 00:51.

Згодом стало відомо, що, за уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти.

"Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку", - додав Коваль.

Наслідки атаки на Рівне / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

У Здолбунові внаслідок атаки загорілися гараж і автомобіль, інформації про постраждалих там не надходило. Згодом окремі ЗМІ повідомили про шістьох поранених у Рівному, серед яких двоє дітей, проте офіційного підтвердження цих даних поки немає.

Наслідки атаки на Рівне / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Які наслідки атаки на Вінницю

У Вінниці через атаку пошкоджено приватні житлові будинки, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна в Telegram. Спершу вона повідомляла про одну постраждалу.

Пізніше міський голова Вінниці Сергій Моргунов в Telegram уточнив, що травмовано двох жінок. Їх доставили до лікарень, де надають медичну допомогу.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", - написав Моргунов.

Вранці в ДСНС повідомили, що двох жінок (54 і 22 роки) травмовано внаслідок нічного російського удару по місту. Їх госпіталізували, на місці з людьми працював психолог.

На двох локаціях спалахнули пожежі, пошкоджено приватні будинки, вибито вікна у кількох багатоповерхівках та дитячому садку. Усі осередки горіння було ліквідовано.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Коли Росія може завдати масованого удару по Україні?

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua припустив, що наступну велику атаку Росія може провести найближчим часом. За його оцінкою, удар обмеженим боєкомплектом можливий за тиждень, а масований - за півтора-два тижні.

"Щодо дорозвідувального удару - протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований - за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - зазначив Коваленко.

Аналітик також пояснив, скільки часу потрібно Росії, щоб підготувати такий обстріл, і пов'язав його з початком розмов про зустріч в Абу-Дабі.

"Для того, щоб підготувати обмеженим комбінованим боєкомплектом обстріл України, Росії потрібно близько тижня-півтора максимум", - уточнив він.

Обстріли Рівного і Вінниці - новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада реактивні дрони атакували Київ. У Солом'янському районі після влучання БпЛА в дев'ятиповерхівку сталася пожежа з третього по шостий поверх. Перед цим КМВА оголошувала в столиці жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів.

Рівне вже потрапляло під удари в жовтні. Тоді росіяни атакували торгові центри в Сумах і Рівному, у Рівному постраждали ТРЦ Екватор і будівельний супермаркет Демакс. У Сумах тоді поранення дістали троє людей.

Вінниця також неодноразово опинялася під ударами. Наприкінці жовтня Росія влучила в житлові будинки Вінниці, а частина міста залишилася без світла. А 5 листопада місто атакували реактивні дрони.

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