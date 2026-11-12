Усі 10 нафтових гігантів Росії потрапили під масштабні санкції: деталі рішення

Велика Британія запровадила безпрецедентні обмеження проти російського нафтового сектору, охопивши санкціями всі найбільші компанії галузі.

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Британія ввела санкції проти всіх 10 найбільших нафтовидобувних компаній РФ / Колаж: Главред, фото: Pexels, Радіо Свобода

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Британія запровадила санкції проти всіх 10 найбільших нафтових компаній РФ

Під обмеження потрапили "Славнєфть", "Восток Ойл" і тіньовий флот РФ

Лондон прагне скоротити нафтові доходи Кремля та посилити тиск на Москву

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору. Під обмеження потрапила нафтовидобувна компанія "Славнєфть", завдяки чому Лондон став першою країною у світі, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших нафтовидобувних компаній Росії. Про це повідомляє Reuters.

Нові обмеження також стосуються суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту та скраплений природний газ. Крім того, санкції запровадили проти великих вугільних підприємств і проєкту "Восток Ойл", який реалізує російська компанія "Роснєфть".

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Про новий пакет санкцій британський уряд оголосив 12 листопада на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем зустрівся з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальший тиск на агресора.

Бернем заявив, що нові обмеження мають посилити тиск на нафтові доходи Росії та наблизити завершення війни проти України.

"Мирні переговори щодо України просунулися вперед, але зараз не час для самозаспокоєння. Ми маємо й надалі посилювати тиск на Росію, щоб домогтися повного й негайного припинення вогню. Зараз нам усім потрібно скористатися імпульсом, який набрали переговори, і знайти шлях уперед для забезпечення нашої внутрішньої безпеки та безпеки нашого континенту", - сказав Бернем.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше Главред писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа та російська влада обговорюють можливість скасування американських санкцій щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який володіє активами на мільярди доларів. Таке рішення може стати черговою поступкою Вашингтона Москві на тлі переговорів про припинення війни в Україні, повідомляє CNN.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Напередодні Дональд Трамп призупинив на 60 днів застосування санкцій і мит проти Росії, передбачених "законом Грема", який він сам підписав лише місяць тому.

Як Путін може використати скасування санкцій США - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб налагодити з США двосторонній діалог, не пов’язаний із мирним процесом.

Найближчі кроки Кремля, на думку політолога, будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління відносин із Вашингтоном на стабільний канал взаємодії. Енергетичні угоди, які вже обговорюють Москва і Вашингтон, експерт вважає лише верхівкою айсберга.

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