РФ завдала удару сотнею дронів: є руйнування та поранені, серед них — шестеро дітей

Протиповітряна оборона знешкодила 80 ворожих дронів, проте влучання зафіксовано у 24 місцях.

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Наслідки нападу РФ на Рівненську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія запустила по Україні 117 дронів, ППО знешкодила 80

На Харківщині за добу 11 постраждалих, серед них четверо дітей

У Рівному поранено 6 осіб, серед них двоє дітей

На Сумщині вогонь охопив 1000 кв. м у Шосткинській громаді

У ніч на 13 листопада Росія атакувала Україну 117 ударними безпілотниками, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Найбільше постраждалих - на Харківщині та у Рівному: загалом у двох регіонах травмовано 17 осіб, серед них шестеро дітей.

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Атака розпочалася о 18:00 12 листопада. Окупанти застосували Shahed, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія", запускаючи їх з Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Гвардійського в Криму. Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Серед знешкоджених - 39 реактивних "шахедів", дані станом на 07:30 є попередніми.

Звіт Повітряних сил України / t.me/kpszsu

"Кілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" - наголосили в Повітряних силах.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Харківщина: 11 постраждалих, серед них четверо дітей

За минулу добу росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківської області, постраждали 11 осіб, зокрема, четверо дітей, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Златополі поранено 88-річного чоловіка та хлопчиків 16 і 11 років, ще у 38-річної жінки - гостра реакція на стрес. У селищі Малинівка травми отримали п’ятеро людей: жінки 63, 70 і 42 років, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець. Гостру реакцію на стрес там отримали 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

По всій області ворог випустив дві ракети, одну "Герань-2", три FPV-дрони та 85 безпілотників, тип яких ще встановлюється. Найбільше руйнувань у Златополі: пошкоджено багатоквартирний будинок і три приватні будинки, гараж, навчальний заклад, шість автомобілів, склад та адміністративну будівлю. Також постраждали багатоповерхівки в Лозовій та Золочеві, приватний будинок у Малинівці та електромережі в Балаклії та Ізюмі.

Нічні удари по Чугуєву та Новому Коротичу спричинили пожежі. У Чугуєві горіли два гаражні бокси, а в Новому Коротичі дрони двічі влучили в поштовий термінал: після першого влучання загорілися конструкції будівлі, після повторного - дах. Під час цих пожеж ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС.

Удар по Рівному та пожежа

У Рівному під удар потрапила багатоповерхівка. Поранення отримали шестеро людей, серед них двоє дітей, повідомляє ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу та разом з іншими службами евакуювали з квартир 42 мешканців. Постраждалим надають медичну допомогу, роботи на місці завершено.

Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль написав у Telegram, що багатоповерховий будинок у Рівному став ціллю ворожої безпілотної літальної апаратури. Пожежа виникла у двох квартирах. Усі служби на місці. Поранено шістьох людей, серед них двоє дітей.

У Здолбунові внаслідок атаки загорілися гараж і автомобіль, інформації про постраждалих там не надходило. Згодом окремі ЗМІ повідомили про шістьох поранених у Рівному, серед яких двоє дітей, однак офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Атака РФ на Сумську область

Пізно ввечері російські дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Вогонь охопив 1000 кв. м, і рятувальники під постійним обстрілом працювали до ранку, поки не ліквідували пожежу, повідомляє ДСНС.

Наслідки атаки РФ на Сумську область / Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ на Сумську область / Фото: ДСНС

Атака на Київ та область

Як писав Главред, у ніч на 13 листопада країна-агресор Росія атакувала Київ ударними дронами. У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медичного закладу в Шевченківському районі, після чого спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждали три людини. Медики надають їм необхідну допомогу.

Вранці в ДСНС уточнили наслідки ворожої атаки. За словами рятувальників, постраждала одна людина.

Персонал медичного закладу евакуював у безпечне місце 30 осіб, ще 7 осіб врятували рятувальники.

У ніч на 12 листопада в Києві та області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про удар РФ балістичною зброєю по Києву. Міг постраждати будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

Росія може запустити десятки ракет: названо терміни нової атаки

Росія може завдати масованого удару по Україні, зокрема по Київській області, протягом найближчих двох діб. Країна-агресор готує атаку із застосуванням балістичних ракет та крилатих ракет повітряного й морського базування. Про це 11 листопада повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко з посиланням на розвідувальне співтовариство США

За оцінкою автора, станом на вечір 10 листопада в Курській, Брянській, Ростовській та Бєлгородській областях РФ підготовлено 19 балістичних ракет. Підвезення озброєння, найімовірніше, триватиме ще два дні.

Павлюченко зазначив, що шість стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 вже озброєні ракетами, процес триває. Також до запуску готові 15 ракет "Калібр".

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