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РФ завдала удару сотнею дронів: є руйнування та поранені, серед них - шестеро дітей

Анна Ярославська
13 листопада 2026, 09:25
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Протиповітряна оборона знешкодила 80 ворожих дронів, проте влучання зафіксовано у 24 місцях.
Наслідки нападу РФ на Рівненську область
Наслідки нападу РФ на Рівненську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія запустила по Україні 117 дронів, ППО знешкодила 80
  • На Харківщині за добу 11 постраждалих, серед них четверо дітей
  • У Рівному поранено 6 осіб, серед них двоє дітей
  • На Сумщині вогонь охопив 1000 кв. м у Шосткинській громаді

У ніч на 13 листопада Росія атакувала Україну 117 ударними безпілотниками, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Найбільше постраждалих - на Харківщині та у Рівному: загалом у двох регіонах травмовано 17 осіб, серед них шестеро дітей.

відео дня

Атака розпочалася о 18:00 12 листопада. Окупанти застосували Shahed, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія", запускаючи їх з Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Гвардійського в Криму. Удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Серед знешкоджених - 39 реактивних "шахедів", дані станом на 07:30 є попередніми.

Звіт Повітряних сил України
Звіт Повітряних сил України / t.me/kpszsu

"Кілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" - наголосили в Повітряних силах.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Харківщина: 11 постраждалих, серед них четверо дітей

За минулу добу росіяни обстріляли 9 населених пунктів Харківської області, постраждали 11 осіб, зокрема, четверо дітей, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Златополі поранено 88-річного чоловіка та хлопчиків 16 і 11 років, ще у 38-річної жінки - гостра реакція на стрес. У селищі Малинівка травми отримали п’ятеро людей: жінки 63, 70 і 42 років, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець. Гостру реакцію на стрес там отримали 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик.

По всій області ворог випустив дві ракети, одну "Герань-2", три FPV-дрони та 85 безпілотників, тип яких ще встановлюється. Найбільше руйнувань у Златополі: пошкоджено багатоквартирний будинок і три приватні будинки, гараж, навчальний заклад, шість автомобілів, склад та адміністративну будівлю. Також постраждали багатоповерхівки в Лозовій та Золочеві, приватний будинок у Малинівці та електромережі в Балаклії та Ізюмі.

Нічні удари по Чугуєву та Новому Коротичу спричинили пожежі. У Чугуєві горіли два гаражні бокси, а в Новому Коротичі дрони двічі влучили в поштовий термінал: після першого влучання загорілися конструкції будівлі, після повторного - дах. Під час цих пожеж ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС.

  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov
  • Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Харківщину 13 листопада Фото: ДСНС, t.me/synegubov

Удар по Рівному та пожежа

У Рівному під удар потрапила багатоповерхівка. Поранення отримали шестеро людей, серед них двоє дітей, повідомляє ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу та разом з іншими службами евакуювали з квартир 42 мешканців. Постраждалим надають медичну допомогу, роботи на місці завершено.

Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль написав у Telegram, що багатоповерховий будинок у Рівному став ціллю ворожої безпілотної літальної апаратури. Пожежа виникла у двох квартирах. Усі служби на місці. Поранено шістьох людей, серед них двоє дітей.

У Здолбунові внаслідок атаки загорілися гараж і автомобіль, інформації про постраждалих там не надходило. Згодом окремі ЗМІ повідомили про шістьох поранених у Рівному, серед яких двоє дітей, однак офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада
    Наслідки атаки РФ на Рівненську область 13 листопада Фото: ДСНС

Атака РФ на Сумську область

Пізно ввечері російські дрони завдали удару по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Вогонь охопив 1000 кв. м, і рятувальники під постійним обстрілом працювали до ранку, поки не ліквідували пожежу, повідомляє ДСНС.

Наслідки нападу РФ на Сумську область
Наслідки атаки РФ на Сумську область / Фото: ДСНС
Наслідки нападу РФ на Сумську область
Наслідки атаки РФ на Сумську область / Фото: ДСНС

Атака на Київ та область

Як писав Главред, у ніч на 13 листопада країна-агресор Росія атакувала Київ ударними дронами. У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медичного закладу в Шевченківському районі, після чого спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, постраждали три людини. Медики надають їм необхідну допомогу.

Вранці в ДСНС уточнили наслідки ворожої атаки. За словами рятувальників, постраждала одна людина.

Персонал медичного закладу евакуював у безпечне місце 30 осіб, ще 7 осіб врятували рятувальники.

У ніч на 12 листопада в Києві та області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про удар РФ балістичною зброєю по Києву. Міг постраждати будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

Росія може запустити десятки ракет: названо терміни нової атаки

Росія може завдати масованого удару по Україні, зокрема по Київській області, протягом найближчих двох діб. Країна-агресор готує атаку із застосуванням балістичних ракет та крилатих ракет повітряного й морського базування. Про це 11 листопада повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко з посиланням на розвідувальне співтовариство США

За оцінкою автора, станом на вечір 10 листопада в Курській, Брянській, Ростовській та Бєлгородській областях РФ підготовлено 19 балістичних ракет. Підвезення озброєння, найімовірніше, триватиме ще два дні.

Павлюченко зазначив, що шість стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 вже озброєні ракетами, процес триває. Також до запуску готові 15 ракет "Калібр".

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