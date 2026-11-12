Найближчі тижні можуть усе змінити: у ЄС оцінили шанси на завершення війни

Ключові тези:
- Найближчі тижні покажуть, чи готова РФ завершити війну
- Перший крок до миру - припинення вогню і прогрес у Чорному морі
- Поки Росія робить ставку на ескалацію та удари по цивільних
Найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді країна-агресор Росія готова до завершення війни проти України. Про це заявив голова Європейської Ради Антоніу Кошта, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні.
За його словами, шлях до мирної угоди має починатися з припинення вогню та конкретного прогресу в Чорному морі.
"Спершу треба досягти припинення вогню, домогтися реального, відчутного прогресу в Чорному морі й працювати над умовами для мирної угоди", - сказав він.
Водночас голова Європейської Ради наголосив, що ключовим залишається питання, чи справді Москва зацікавлена у припиненні війни.
"На жаль, поки що ми бачимо, що Росія зосереджена на ескалації та атаках на українських цивільних. Це має змінитися, щоб мир став можливим", - додав Кошта.
На його думку, саме найближчий період покаже, чи готова Росія змінити свою позицію.
"Найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням, чи готова Росія припинити цю війну", - підсумував він.
Як може закінчитися війна в Україні
Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій.
За його словами, прогрес у досягненні миру залежить від багатьох чинників. Тому конкретного терміну, коли можуть відбутися зрушення у цьому напрямку, він не назвав.
"Всі переговори, звичайно, залежать від успіху ведення бойових дій. Це залежить від багатьох чинників. І, звичайно, стійкості не тільки нашого народу, а і підтримки з боку наших партнерів і союзників", - підкреслив Сирський.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук наголосила, що українцям слід готуватися до затяжної війни, оскільки Росія не припиняє розширювати виробництво безпілотників і ракет.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз є вікно можливостей для домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року. Наступного року може змінитися політична ситуація в Європі, а певні зміни вже відбуваються у США.
Спецпредставник США Джаред Кушнер говорив, що президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну, яку розв'язала країна-агресорка Росія, адже вважає, що вона триває надто довго.
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