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Мета РФ - країни Балтії: експерт розповів, чим загрожує Україні війна Росії та НАТО

Анна Ярославська
5 січня 2024, 14:14
Слабкість Європи провокуватиме Кремль надалі здійснювати свої військові інтервенції в різних точках світу.
Валерій Клочок, Путін, НАТО
Війна НАТО і РФ - не загроза, а додаткова безпека для України, вважає Валерій Клочок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/valeriyklochok

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів про ризики початку війни НАТО і Росії й про те, які це може мати наслідки для України.

За словами експерта, війна НАТО і РФ - "для нас не загроза, а, навпаки, додаткова безпека".

"Тому що сильна Європа - це наш сильний тил, тоді як її слабкість провокуватиме Кремль надалі здійснювати свої військові інтервенції в різних точках світу", - пояснив Клочок в інтерв'ю Главреду.

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Він вважає, що наступна мета Росії - країни Балтії.

"Це не пряма інтервенція, а, скоріше, гібридна війна, яка може бути схожа на анексію Криму та початок військової операції України в 2014 році", - вважає Клочок.

Крім того, за його словами, Росія активно створює новий ВПК, що дає підстави стверджувати, що РФ створює механізм збереження свого протистояння з НАТО.

"Тому історія з посиленням НАТО - це хороша історія для України. Оскільки НАТО буде нарощувати запаси озброєння й передавати їх Україні, тому Європі дуже не вигідно, щоб Україна програла. Щонайменше, Україна повинна вистояти, і поточна політика будівництва фортифікаційних споруд на фронті, яку оголосив президент Володимир Зеленський, може бути частиною практичного відображення колективного рішення України і країн НАТО в ЄС", - додав експерт.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

РФ може напасти на країни НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо війна агресора Росії проти України була б заморожена вже зараз, Москва могла б використати таку паузу для нападу на сусідні країни та держави НАТО. Ймовірність такого сценарію існує.

Росія має намір виключити країни центрально-Східної Європи з ефективного механізму функціонування НАТО. РФ прагне контролювати Україну і Білорусь, а також хоче створити "сіру зону безпеки" в країнах Балтії, Польщі та інших країнах Європи. Про це розповів державний секретар Міністерства оборони Польщі Павло Залевський.

Представник країни-окупанта Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов вибухнув загрозою на адресу Фінляндії. Мовляв, країна першою постраждає в тому випадку, якщо між Москвою і НАТО відбудеться ескалація конфлікту.

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війна в Україні НАТО новини України Валерій Клочок
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