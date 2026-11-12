Трамп і Путін обговорять війну в Україні: у Кремлі назвали дату зустрічі

Москва, Вашингтон і Пекін узгоджують зміст можливої тристоронньої зустрічі за участі Сі Цзіньпіна.

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Трамп і Путін можуть зустрітися в Китаї / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

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Путін і Трамп зустрінуться на саміті АТЕС 18-19 листопада

Головна тема - врегулювання війни проти України

Готується і тристороння зустріч із Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп планують провести переговори під час саміту АТЕС у Китаї 18-19 листопада. На зустрічі вони мають намір обговорити питання врегулювання війни проти України. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, наразі триває узгодження змістовного наповнення не лише двостороннього діалогу, а й можливих тристоронніх переговорів за участі глави КНР Сі Цзіньпіна.

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"Путін і Трамп продовжать обговорення українського врегулювання на запланованій двосторонній зустрічі на саміті АТЕС. Триває активне обговорення змісту тристоронньої зустрічі лідерів РФ, КНР і США", - сказав він.

Ушаков додав, що сторони мають намір повернутися до розгляду комплексу питань навколо закінчення війни проти України.

Крім того, Москва заявляє про готовність вести переговори зі США щодо європейської безпеки та має нові міркування з цього приводу.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Чому Трамп йде назустріч Путіну

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур говорив, що Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю.

На його думку, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

Він припустив, що російська сторона могла запропонувати американському лідеру участь у перспективних спільних проєктах, поставивши це в залежність від підтримки російських вимог щодо України та європейської безпеки.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив Шамшур.

Трамп і війна в Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз є вікно можливостей для домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року. Наступного року може змінитися політична ситуація в Європі, а певні зміни вже відбуваються у США.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта говорив, що найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді країна-агресор Росія готова до завершення війни проти України.

Спецпредставник США Джаред Кушнер наголосив, що президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну, яку розв'язала країна-агресорка Росія, адже вважає, що вона триває надто довго.

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