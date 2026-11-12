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Путін на переговорах повторив анекдот Януковича: як відреагували Віткофф і Кушнер

Юрій Берендій
12 листопада 2026, 18:38
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Путін здивував Віткоффа та Кушнера анекдотом Януковича
Путін здивував Віткоффа та Кушнера анекдотом Януковича / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти

  • Путін розповів Кушнеру та Віткоффу анекдот Януковича про "гроші з тумбочки"
  • Американські представники ніяк не відреагували

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером розповів анекдот, який раніше використовував експрезидент-втікач України Віктор Янукович. Американські представники не продемонстрували жодної помітної реакції на історію російського лідера. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

Путін використав цей жарт, щоб пояснити американським представникам своє бачення відносин Росії з європейськими країнами та їхньої позиції щодо війни в Україні.

"Звісно, абсолютно безглуздими й ні до чого. У нас, знаєте, є дуже старий жарт з цього приводу. Він не має жодного просторового зв’язку. Але з огляду на особливості сьогодення, я скажу так. Припустимо, якогось шахрая, який побудував якісь котеджі під Києвом, запросили. Його запитують:

- Де взяв гроші?

- У тумбочці.

- Так, добре, а хто поклав гроші в тумбочку?

- Дружина.

- А звідки взяла дружина?

- Я їй дав.

- А ти звідки взяв?

- З тумбочки.

Коло замкнулося. Ось так само з європейцями. Це незвичайна основа питання, але нам би дуже хотілося, щоб... Ви, шановні панове, американська адміністрація в цілому попрацювала з вашими європейськими союзниками, щоб вони врешті-решт визначилися з питанням, чого вони хочуть - миру чи війни в Україні", - заявив Путін.

Допис в Телеграм-каналі Главред
Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Переглянути повне відео із заявою Путіна можна за посиланням.

Реакція Віткоффа і Кушнера на анекдот про
Реакція Віткоффа і Кушнера на анекдот про "тумбочку" / Скріншот

На оприлюдненому відео видно, що розповідь російського диктатора не викликала помітних емоцій у Віткоффа та Кушнера. Американці ніяк не відреагували на почутий анекдот.

Анекдот Януковича про "гроші в тумбочці" - що відомо

Ця історія має українське політичне минуле. У листопаді 2013 року аналогічний жарт розповідав тодішній президент України Віктор Янукович під час спілкування з представниками українських телеканалів.

Тоді він коментував питання бюджетних надходжень і заявляв, що в бюджеті України на 2014 рік будуть закладені реальні гроші. Для ілюстрації своєї думки Янукович навів історію про гроші в тумбочці.

"Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже: "У тумбочці". Їй кажуть: "А хто кладе в тумбочку гроші?". Вона каже: "Не знаю". Так де ти береш гроші?", - жартував таким чином експрезидент-втікач Янукович, який заочно засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду

Переговори з Віткоффом і Кушнером - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час переговорів у Кремлі із спецпредставниками США Віткоффом і Кушнером запропонував організувати гумарінатру місію в Костянтинівці Донецької області. Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин скептично відреагував на ініціативу Володимира Путіна організувати "гуманітарну місію" в Костянтинівці на Донеччині за сценарієм раніше проведеної операції в окупованих Олешках. Представник Офісу президента нагадав, що під прикриттям попереднього гуманітарного перемир’я на Херсонщині російські війська завели техніку та провели ротацію власних підрозділів, тому в Києві наразі вивчають усі деталі нової пропозиції.

Під час переговорів у Кремлі Володимир Путін обговорив зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером параметри врегулювання війни, архітектуру безпеки в Європі, територіальні питання та майбутній масштабний обмін полоненими. Очільник Кремля відзначив зрушення в гуманітарному треку, а саму зустріч із російського боку також супроводжували його помічники Юрій Ушаков, Володимир Мединський та спецпредставник Кирило Дмитрієв. За підсумками контактів Стів Віткофф анонсував досягнення домовленостей про новий раунд тристоронніх консультацій та запевнив, що поінформує президента України Володимира Зеленського про результати московської розмови.

Раніше, вранці 12 листопада, літак американських спецпосланців приземлився у московському аеропорту "Внуково", де їх зустрів Кирило Дмитрієв. Візит представників США до Росії відбувся одразу після завершення дводенних тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, на яких сторони вивчали пропозиції щодо безпекових гарантій та перспективи подальшого залучення європейських партнерів до переговорного процесу.

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