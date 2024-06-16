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У Швейцарії сказали, чи заарештують Путіна за ордером МКС на новому Саміті миру

Олексій Тесля
16 червня 2024, 21:37
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Віола Амерд пояснила, чи може бути організовано приїзд Володимира Путіна до Швейцарії.
Путін
У Швейцарії прокоментували можливий приїзд Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/Hans, скріншот

Присутність диктатора Володимира Путіна на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією, можлива, незважаючи на наявність ордера Міжнародного кримінального суду на його арешт, заявила президент Швейцарії Віола Амерд.

Відповідаючи на запитання, чи може бути організовано приїзд Путіна до Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордена на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амерд сказала, що це можливо.

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", - сказала вона.

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Зі свого боку міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також зазначив, що це може бути організовано.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми повинні робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, - можемо зробити виняток із цього", - зазначив глава МЗС.

Він також уточнив, що Швейцарія регулярно обмінюється інформацією з Росією і має намір обговорити підсумки минулого Саміту миру щодо України з нею, а також із Китаєм та іншими країнами, які не брали участі.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і у нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав він.

Очільник швейцарського МЗС нагадав, що швейцарська сторона під час підготовки Саміту побачила неможливість здійснити наміри присутності Росії "на борту" від самого початку, проте була дана обіцянка, що вона буде на борту, коли прийде час.

"Тому зараз питання полягає в тому..., коли ми зможемо зробити цей крок і який тип маршруту буде використано, тому що не всі маршрути, які ми можемо уявити сьогодні, дадуть змогу Росії брати участь", - додав Кассіс.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше президент Володимир Зеленський на спільній з іншими лідерами пресконференції за підсумками Саміту миру зробив низку заяв. Український гарант оцінив готовність агресора Росії до переговорів щодо мирного завершення війни та назвав умову для діалогу, відповів на "ультиматум" Путіна та розповів про бачення Китаю й озвучив низку інших дуже важливих тез.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський про ультиматум Володимира Путіна. Росія хоч завтра може почати з нами переговори, якщо вийде з наших територій, сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

У Швейцарії сказали, чи заарештують Путіна за ордером МКС на новому Саміті миру
/ Главред

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