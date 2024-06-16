Трамп хоче згорнути допомогу Україні: вибухнув погрозами, не змінюючи текст

Схоже, Трамп виголосив одну зі своїх старих промов.

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Трамп продовжує нести маячню про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги виділеної Адміністрацією Байдена допомоги Україні, пообіцявши її згорнути "ще до того, як зайде у Білий дім".

Трамп згадав про Україну на своєму передвиборчому заході у Детройті, цитує фрагменти його виступу, опубліковані у X (Twitter), Європейська правда.

При цьому Трамп знову перекрутив факти і звертався до публіки усе тими ж тезами, які він висловлював останні місяці.

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"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", поскаржився експрезидент США.

Він звинуватив Зеленського у своєму імпічменті, повторивши тезу про "60 мільярдів".

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", - сказав він.

Востаннє Зеленський приїжджав до США ще у грудні 2023 року. Схожу заяву, у якій Трамп назвав українського президента "видатним продавцем", він виголосив ще у березні 2024 року.

Дональд Трамп - інші заяви та позиція експрезидента щодо України

Експрезидент США Дональд Трамп, який конкурує з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду майбутнього глави держави, уже неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.

Зокрема, Трамп критикував Байдена, що той ніяк не може підштовхнути Україну до невигідного їй "миру" з Росією, тобто ідеться про заморозку бойових дій на певний час з урахуванням усіх схиблених ультиматумів Кремля про "денацифікацію" українців.

При цьому ЗМІ писали, що усі заяви про нібито існування якогось "мирного плану" у Трампа є лише політичною грою - щоб залучити якомога більше американських голосів.

Однак у разі перемоги Трамп матиме важелі впливу щодо припинення підтримки України. Від цього не застрахує навіть нещодавно укладена безпекова угода зі США.

Перший імпічмент Дональда Трампа У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США. Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови. Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути. "На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України. У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

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