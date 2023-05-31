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У Мережі дізналися, про що Патрушев попередив Путіна після атаки дронів на Москву

Анна Ярославська
31 травня 2023, 11:53 оновлено 31 травня, 12:02
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Патрушев повідомив Путіну, що Москву та Московську область 30 травня атакували не менше 40 безпілотників. Система ППО відпрацювала дуже погано.
Володимир Путін, Микола патрушев, атка дронов
Путін обговорив з Патрушевим і силовиками атаку дронів на Москву / Колаж: Главред, фото: Радбез РФ, скріншот

Після масованої атаки дронів на Москву 30 травня російський диктатор Володимир Путін провів кілька нарад з представниками керівництва силового і військового блоків, під час яких секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев озвучив президенту РФ невтішні прогнози щодо подальшого розвитку подій. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, Путіну доповіли про знищення і перехоплення 30 з 32 безпілотних літальних апаратів (два нібито впали самі), а також про відсутність жертв та істотних руйнувань. На думку військового керівництва РФ метою атаки були військові об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, а також адміністративні та житлові об'єкти.

У свою чергу, Патрушев повідомив Путіну, що Москву і Московську область атакували не менше 40 безпілотників, а метою атаки була скоріше демонстрація можливостей і розвідка, а не завдання ударів.

За словами Патрушева, кілька безпілотників просто кружляли довгий час над різними об'єктами, зокрема і над енергетичною та цивільною інфраструктурою, і не намагалися завдати удару.

"Крім демонстрації можливостей, ймовірною метою було виявлення ППО і перевірка ефективності безпілотників різного типу. Про те, що у противника не було бажання завдати ударів, на думку Патрушева, говорить відсутність приведення в дію вибухових пристроїв, якими були оснащені деякі безпілотники, і відсутність цілеспрямованих ударів. За оцінкою секретаря Радбезу, військові не впоралися з відбиттям імітації масованого удару, ППО відпрацювало дуже погано [неценз.] і при бажанні противника завдати реального удару буде катастрофа. Путін розпорядився "вжити заходів" і закрив нараду", - розповіли на каналі.

Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви та Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масована атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися лише дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про 25 дронів, які вдарили по Москві. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники.

У свою чергу, в Міноборони РФ заявили, що Москва була атакована за допомогою 8 безпілотників вранці 30 травня. 5 дронів вони нібито збили, а ще 3 - придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

В епіцентрі атаки дронів опинилися маєтки путінської еліти. Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни в соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю та знищувати українців.

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву і Московську область, яка відбулася 30 травня.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до атаки, і припустив, що можливо "дрони хочуть повернутися до творців".

Дивіться відео - Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що РФ пошкодує про те, що атакує Україну дронами і ракетами:

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