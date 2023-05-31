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Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

Олексій Тесля
31 травня 2023, 09:51 оновлено 31 травня, 09:59
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У найближчих планах російських повстанців - здійснювати рейди в прикордонні регіони РФ.
Легіон Свобода Росії, Кремль
Легіон Свобода Росії готує похід на Москву / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Для підготовки походу на Москву добровольчий Легіон "Свобода Росії" вербує тисячі росіян, готових воювати проти злочинного кремлівського режиму.

Командир Легіону з позивним "Цезар" пояснив The Times, що в планах російських повстанців - здійснювати рейди в прикордонні регіони РФ.

"У нас серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси і високоефективні розвідувальні безпілотники", — підкреслив командир добровольчого об'єднання.

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"Цезар" розповів про те, що рейд в Білгородську область був покликаний допомогти в організації контрнаступу ЗСУ, а також сприяти залученню до лав Легіону нових добровольців.

"Росіяни можуть зв'язатися з нашими представниками, пройти ретельну перевірку біографічних даних, процес відбору і вступити до лав Легіону після необхідної підготовки", — пояснив російський польовий командир.

Він пояснив, що росіяни зможуть потрапити в Україну через нейтральні прикордонні зони. Звідти весь час заходять новобранці, їх потік весь час зростає.

"Цезар" каже, що багато росіян розуміють, що розв'язана Кремлем війна злочинна і її треба зупинити. Разом з тим в РФ суспільство поважає тільки силу, тому повстанці її повинні продемонструвати, щоб вони зрозуміли, що "той, хто підняв меч, може від нього впасти".

Що відомо про Легіон "Свобода Росії"

Об'єднання "Цезаря" вже налічує до тисячі бійців. Воно буде розширюватися в міру того, як все більше росіяни приймуть рішення боротися проти президента РФ Володимира Путіна.

"Ми будемо проводити ці рейди (в прикордонні регіони Росії, — ред.) до тих пір, поки у нас не з'явиться свій шматок російської території, щоб до нас могли приєднатися справжні російські сини і дочки, справжні патріоти", — пояснив російський польовий командир.

За його словами, після того, як це станеться, Легіон зможе швидко наростити сили і чисельність, щоб почати "кремлівську кампанію".

Зазначається, що бійці Легіону є громадянами Росії. При цьому раніше вони служили в ЗСУ. "Ми не банда злочинців і не приватна військова компанія, як "Вагнер", — сказав "Цезар".

Він підтвердив, що вони воюють у складі ЗСУ, а їх головна мета – захист України та звільнення її територій. Після цього бійці планують звільняти свій дім.

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початку військової операції в Бєлгородській області.

Мета - звільнення регіону від влади режиму диктатора Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли кілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.

В операції брали участь виключно громадяни РФ.

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