"Дрони хочуть повернутися до своїх творців": Подоляк прокоментував атаку на Москву

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що "грати в односторонню гру" не вийде.

https://glavred.net/ukraine/drony-hotyat-vernutsya-k-sozdatelyam-podolyak-prokommentiroval-ataku-na-moskvu-10474132.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував атаку дронів на Москву 30 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські БПЛА "хочуть повернутися до своїх творців". Так він прокоментував атаку дронів на столицю країни-агресора Москву 30 травня.

Подоляк припустив, що не всі російські дрони "готові атакувати Україну".

"Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?" - сказав Подоляк в ефірі програми Breakfast Show.

відео дня

Він також підкреслив, що жодних поступок з боку України на користь Росії в повномасштабній війні не буде. А саме - неможливі жодні лінії розмежування, як це було в період АТО на Донбасі в 2014 році.

"Всі люди, які чомусь вважають, що можуть грати в односторонню гру, тобто що можна буде руйнувати суверенну державу абсолютно безкарно, після п'ятнадцяти місяців вони так і не зрозуміли, що в принципі 14-го року у них не буде? Ніякого там підписання лінії розмежування. Що вони далі зі своїми понтами будуть розповідати, як вони весь світ на коліна ставлять – цього не буде. Кожен з них відповідатиме в повному обсязі", – запевнив Подоляк.

Дивіться відео - Коментар Подоляка щодо ранкової атаки дронів на Москву:

Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви та Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучань у багатоповерхівки. Будинки отримали незначні пошкодження, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися лише дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.

Telegram-канал "Можем объяснить", провівши аналіз того, де були помічені та збиті дрони, прийшов до висновку, що в епіцентрі удару опинилися маєтки путінської еліти.

Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Інші новини: