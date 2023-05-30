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Атака дронів на Москву: в епіцентрі опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ

Альона Вороніна
30 травня 2023, 11:56 оновлено 30 травня, 12:06
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Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти РФ.
Владимир Путин, атака дронами на Москву
В епіцентрі атаки дронами на Москву опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram

Ранок 30 травня почався для жителів Москви та Підмосков’я з вибухів – на столицю країни-агресорки Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про кілька влучань у багатоповерхівки – будинки зазнали незначних пошкоджень, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися лише двоє людей із несерйозними травмами – їм надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Загалом російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.

Telegram-канал "Можем объяснить", провівши аналіз того, де були помічені та збиті дрони, дійшов висновку, що в епіцентрі удару опинилися маєтки путінської еліти.

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При цьому автори пабліка звернули увагу, що російське пропагандистське телебачення майже нічого не повідомляє про цю атаку, уникаючи резонансної теми. Зазначається, що це наймасштабніша від початку повномасштабної війни РФ проти України атака безпілотників на Москву та найближчі до неї території. Але, незважаючи на це, російське телебачення не перервало свої ефіри для спеціальних випусків новин, а коли й повідомляло про це, то не використовувало спеціальну плашку "Терміново", як зазвичай відбувається під час надзвичайних подій.

В епіцентрі атаки дронів опинилися маєтки путінської еліти

Також згаданий Telegram-канал звернув увагу, що дрони були неподалік від маєтків еліти країни-агресорки Росії, а подекуди ледь не добралися до цих маєтків. Зокрема, один із безпілотників упав у селищі Іллінське – всього за 3 кілометри від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

"Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї – Рублівське шосе і його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники", – йдеться у повідомленні.

У пабліку нагадали, що у селищі Знам'янське розташовується маєток друга Путіна Геннадія Тимченка, а по сусідству з ним – резиденція прем'єр-міністра Михайла Мішустіна "Гірки-9" та будинок колишнього зятя президента Кирила Шамалова. Крім цього, недалеко звідти живуть батько губернатора Московської області, сенатор Юрій Воробйов і міністр оборони Сергій Шойгу.

Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників російської еліти. Так, поруч з селом Жуківка у КП "Іллінське поле" розташовані один навпроти одного маєтки братів Аркадія і Бориса Ротенбергів, які є одними з найближчих друзів російського диктатора. Біля їхніх особняків розташований будинок коханки Шойгу Олени Шебунової, неподалік – маєток голови Росгвардії Віктора Золотова тощо.

Атака дронов на Москву
Атака дронів на Москву/ Telegram "Можем объяснить"

"В Архангельському будинок у голови Конституційного суду Валерія Зорькіна, який днями приніс Путіну карту Європи з відсутньою там Україною (потім виявилася, присутньою). У цих же місцях живуть і "принци": діти Ігоря Сечина Інга та Іван (у Барвісі), зять Золотова Юрій Чечихін і син Золотова Роман (у Річковому). Дрон прямував до селища Власиха – там центральний командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення", – йдеться у повідомленні.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав "знищити Київ вщент".

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