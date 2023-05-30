'Напад' дронів на Москву: США не схвалює атаки по російській території

США наголосили, що проти атаки на російські території. Натомість у МЗС Британії вважають, що Україна має право захищатися за межами своїх кордонів.

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Дрони атакували Москву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У США продовжують збирають дані про удари безпілотників у Москві, що стались 30 травня зранку, й не схвалюють атаки по російській території.

У заяві йдеться, що США наразі все ще збирають інформацію про те, що сталось у столиці РФ, та нагадується позиція Вашингтона, згідно з якою там не підтримують удари по російській території, передає Reuters заяву представника Білого дому.

Як зазначив прессекретар Білого дому, що Вашингтон "зосереджений на забезпеченні України обладнанням і навчанням, необхідним для повернення власної суверенної території", і вказав на російські атаки на Київ, на який у травні 17 разів завдала ударів безпілотниками або ракетами країна-агресор Росія.

Реакція Британії на атаку по Москві

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відповів на запитання про сьогоднішню атаку дронів на Москву, передає Sky News.

"Звичайно, Україна має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проєктувати силу в самій Україні", - сказав міністр.

Клеверлі зазначив, що законні військові цілі за кордоном України є частиною її самооборони.

Атака дронів на Москву: що відомо

Нагадаємо, що 30 травня дрони атакували Москву. У російській столиці повідомляють про влучання дронів у багатоповерхівки, через це у РФ переполох через сильні вибухи.

В епіцентрі вибухів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти РФ.

Путін вибухнув погрозами через атаку на Москву. Путін раптом заявив, що РФ, нібито 2-3 дні тому "завдала удару по штабу військової розвідки України". Путін розповів, що його війська вже стикалися з подібними атаками під час війни в Сирії.

Кадиров забився в припадку істерики через атаку на Москву і пообіцяв "жорстоку" помсту. Чеченський диктатор вибухнув погрозами на адресу Європи. Кадиров з піною біля рота лякає європейців, що "Росія постукає їм у двері".

Дивіться відео про те, як Буданов відреагував на російську атаку та обіцяв помститись:

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