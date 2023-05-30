"ППО відпрацювала штатно": Путін вибухнув погрозами через атаку на Москву

Путін раптом заявив, що РФ, нібито 2-3 дні тому "завдала удару по штабу військової розвідки України".

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Путін висловився про атаку на Москву / Колаж Главред, фото скріншот

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО, незважаючи на атаку безпілотників на Москву і Московську область, яка відбулася 30 травня.

"По-перше, хочу сказати, що система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати", – заявив диктатор.

Путін розповів, що його війська вже стикалися з подібними атаками під час війни в Сирії.

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При цьому російський диктатор заявляє, що московській владі необхідно ущільнити ППО для того, щоб запобігти подальшим атакам.

Також Путін раптом заявив, що РФ, нібито 2-3 дні тому "завдала удару по штабу військової розвідки України". "ЗС РФ завдають ударів по території України, але високоточною зброєю і по військових об'єктах.

При цьому він зазначив, то "РФ не розв'язувала цю війну".

Путін про атаку на Москву / скріншот





Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви і Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися тільки дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.

Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

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