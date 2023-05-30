"Шойгу, де ПВО?": у росіян спалахнула паніка через атаку дронів на Москву

У столиці країни-агресорки Росії ранок вівторка, 30 травня, почався з вибухів – відбулася масова атака безпілотниками. Загалом російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.
Частину безпілотників збила російська ППО, проте є і низка влучань. Зокрема повідомлялося, що один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.
Місцеві пабліки писали лише про одного постраждалого через дрон, який впав на Ленінському проспекті російської столиці.
На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО", дехто звертався до міністра оборони РФ Сергія Шойгу із запитанням, куди ж поділася ППО і чому вона не працювала належним чином.
Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. А дехто навіть почав прогнозувати, що на російську столицю скоро, можливо, й ракети полетять.
Проте дуже багато громадян РФ відреагували на атаку дронами збільшенням своєї агресії. Так, дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.
У той же час багато хто почав звинувачувати у цій атаці українців і заявляти, нібито вони "перейшли червону лінію". При цьому росіяни нібито "забули" той факт, що це РФ розв’язала проти України повномасштабну криваву війну та рік і три місяці атакує Україну ракетами та дронами.
Нічна атака окупантів на Київ
У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Під уламками можуть ще перебувати люди.
Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.
Пошкодження у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.
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