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"Київ – нескорена ціль": частота ворожих атак на столицю скоро знизиться - ГУР

Аліна Дембіцька
30 травня 2023, 23:12 оновлено 30 травня, 23:12
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Київ є пріоритетною ціллю для російських окупаційних військ. Втім, столиця України чинить опір та залишається нескореною ціллю для агресора.
Российская ракета, Андрей Юсов
У ГУР заявили, що частота російських атак на Київ скоро знизиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія скоро не зможе підтримувати поточну частоту та інтенсивність ракетних атак на Україну, включаючи удари по Києву. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна – стільки "Кинджалів" та "Калібрів" за раз, але значною мірою це "показові виступи". Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні "вистави" росіяни не зможуть", - зазначив Юсов.

Представник ГУР також підкреслив, що після провалу зимового ракетного "бліцкригу", коли загарбники безуспішно намагалися знищити українську енергосистему та занурити країну в блекаут, РФ змінила тактику ракетних ударів. Тепер країна-агресорка хоче ускладнити та зірвати плани ЗСУ зі звільнення територій.

За словами Юсова, саме Київ є пріоритетною ціллю для російських окупаційних військ. Втім, столиця України чинить опір та залишається нескореною ціллю для агресора.

"Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Скільки обстрілів поспіль – фактично всі цілі збиваються. Наші бійці, Повітряні сили, засоби ППО демонструють найкращі результати", - резюмував представник української розвідки.

Ракетний терор росіян

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. В цілому з півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збито на підступах до Києва.

Як повідомили у Нацполіції, в Києві поранено дев'ятеро осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян. Також пошкоджено 16 об'єктів — цивільні авто, споруди та житлові будинки.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що атаками на Київ РФ знижує свою здатність стримати контрнаступ ЗСУ. "Але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії істотно стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - пишуть експерти.

Дивіться відео про те, як ЗСУ успішно відбили балістичну атаку росіян:

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