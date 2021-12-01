У Сенаті США домовилися про розгляд поправок до бюджету із санкціями проти Північного потоку-2 - The Hill

Компанії можуть потрапити під санкції США за участь у сертифікації СП-2 / Фото Reuters

Демократи Сенату Конгресу США погодилися включити в пакет поправок до проекту оборонного бюджету країни на нинішній фінансовий рік ініціативу, що стосується Північного потоку-2 та передбачає запровадження санкцій проти компаній за участь у сертифікації газопроводу.

Як повідомляє The Hill, у понеділок, 30 листопада, республіканці заблокували подальше проходження проекту оборонного бюджету у верхній палаті, зокрема через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу.

Проект оборонного бюджету хочуть ухвалити в середу. За даними видання, керівництво Сенату працює над досягненням угоди з цього питання. Зокрема, глави фракцій обох партій в Сенаті поки з'ясовують, чи буде хто-небудь із законодавців виступати проти даної пропозиції та вирішить його заблокувати.

Законодавці мають намір 1 грудня провести голосування щодо пакету з 21 поправки до проекту бюджету. У цей пакет було включено низку пропозицій республіканців, серед яких обмеження проти компаній за участь у сертифікації газопроводу.

За даними The Hill, Держдепартамент намагався переконати демократів у Сенаті заблокувати дану поправку.

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Як очікується, після затвердження 21 поправки Сенат голосуватиме щодо остаточного ухвалення проекту оборонного бюджету на приблизно 770 млрд доларів. Як зазначає видання, домовленості поки остаточно не затверджено.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке є німецьким регулятором, ухвалило рішення про припинення сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2.

У Берліні сказали, що структура власності проекту Газпрому не відповідає вимогам німецького законодавства.

Тепер регулятор наполягає на тому, щоби компанія-оператор проекту Nord Stream AG зареєструвала у ФРН дочірню компанію, яка повинна стати власником німецької ділянки газопроводу Північний потік-2.

Якщо вимога не буде виконана, сертифікацію трубопроводу СП-2 не відновлять.

У Нафтогазі піддали критиці Росію та заявили, що Газпром перейшов до "юридичних трюків". На думку глави компанії Юрія Вітренка, росіяни збираються створити в Німеччині дочірню компанію і зробити її оператором лише ділянки труби Північного потоку-2. Це суперечить всім нормам. Він закликав США запровадити санкції проти нової юридичної особи Газпрому.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія має намір виконати всі вимоги Німеччини для якнайшвидшого запуску трубопроводу Північний потік-2.

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