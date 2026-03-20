В РФ спалахнули протести: люди перекрили дороги поліції, почалися затримання

Що повідомив Стерненко:
- У Росії почалися протести через дії влади
- Росіяни сподіваються на допомогу Путіна
- Після перекриття дороги поліція РФ почала затримувати людей
Від злочинних дій влади Росії страждають не тільки українці, але й самі громадяни країни-агресорки. Деяким росіянам вже увірвався терпець і вони почали протестувати.
Як повідомив радник міністра оборони України, громадський діяч Сергій Стерненко у Telegram, у Новосибірській області росіяни активно висловлюють своє незадоволення владою.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Чому в РФ спалахнули протести
Мешканці сіл Козиха, Новопічугово та Лукошине протестують через примусове вилучення та забій домашньої худоби. Російська влада пояснює це карантином через сказ і пастерельоз.
Однак місцеві мешканці заявляють, що їхніх тварин часто забирають без зрозумілих доказів хвороби, а сам забій став масовим. Жителі Козихи навіть вирішили переіменувати своє село в честь кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб влада припинила забій худоби.
"Не розумію, чому Володимир Володимирович Путін нас не бачить. Це ж наша опора, це ж наша надія. Ми на нього надіємось, щоб в нашій країні був порядок, мир. А в нас, я не знаю, що взагалі відбувається", - заявила одна з жительок населеного пункту.
Однак, схоже, ні звернення до місцевої влади, ні до самого Путіна не допомогло росіянам. За інформацією Стерненка, після того як люди перекривали дороги техніці та поліції у знак протесту, їх почали затримувати.
Протести в Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Тому росіяни виходять на страйки.
Раніше, у листопаді 2025 року близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства Інститут "Оргенергобуд" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.
У січні 2025 року у Курську відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії. Люди, які втратили свої домівки та майно, обурювалися через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку влади.
Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред