В РФ спалахнули протести: люди перекрили дороги поліції, почалися затримання

Росіяни розчаровані тим, що Путін їх не чує.

https://glavred.net/world/v-rossii-vspyhnuli-protesty-lyudi-perekryli-dorogi-policii-nachalis-zaderzhaniya-10750547.html Посилання скопійоване

Росіяни почали протестувати через незаконні дії представників місцевої влади / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Стерненко:

У Росії почалися протести через дії влади

Росіяни сподіваються на допомогу Путіна

Після перекриття дороги поліція РФ почала затримувати людей

Від злочинних дій влади Росії страждають не тільки українці, але й самі громадяни країни-агресорки. Деяким росіянам вже увірвався терпець і вони почали протестувати.

Як повідомив радник міністра оборони України, громадський діяч Сергій Стерненко у Telegram, у Новосибірській області росіяни активно висловлюють своє незадоволення владою.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Чому в РФ спалахнули протести

Мешканці сіл Козиха, Новопічугово та Лукошине протестують через примусове вилучення та забій домашньої худоби. Російська влада пояснює це карантином через сказ і пастерельоз.

Однак місцеві мешканці заявляють, що їхніх тварин часто забирають без зрозумілих доказів хвороби, а сам забій став масовим. Жителі Козихи навіть вирішили переіменувати своє село в честь кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб влада припинила забій худоби.

"Не розумію, чому Володимир Володимирович Путін нас не бачить. Це ж наша опора, це ж наша надія. Ми на нього надіємось, щоб в нашій країні був порядок, мир. А в нас, я не знаю, що взагалі відбувається", - заявила одна з жительок населеного пункту.

Однак, схоже, ні звернення до місцевої влади, ні до самого Путіна не допомогло росіянам. За інформацією Стерненка, після того як люди перекривали дороги техніці та поліції у знак протесту, їх почали затримувати.

Нагадаємо, Главред писав, що на російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Тому росіяни виходять на страйки.

Раніше, у листопаді 2025 року близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства Інститут "Оргенергобуд" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.

У січні 2025 року у Курську відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії. Люди, які втратили свої домівки та майно, обурювалися через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку влади.

Інші новини:

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред