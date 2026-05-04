"Поки тривають бойові дії": Ротару ухвалила важливе рішення

Відома співачка відмовилася від шалених гонорарів.

Софія Ротару про війну

Легендарна українська співачка Софія Ротару після початку повномасштабного вторгнення пішла в усамітнення і перестала з'являтися на сцені. Екс-директор артистки Сергій Лавров повідомив росЗМІ, що зірка не зрадила своїх принципів навіть заради величезної винагороди.

За словами Лаврова, зовсім недавно Ротару запропонували неймовірний гонорар за короткий виступ у Дубаї. Незважаючи на щедрість замовника, співачка відмовилася і аргументувала це недоречністю виступів під час війни.

"Надходить дуже багато пропозицій, ви собі не уявляєте, скільки. Дзвонять, пропонують великі гроші. Люди дзвонять, хочуть запросити на заходи, але вона не хоче, на жаль, взагалі не хоче… Зараз пропонували 200 тисяч євро за п’ять пісень, виступ у Дубаї, але вона відмовилася. Каже: "Поки тривають бойові дії, не час для концертів", — заявив екс-директор артистки.

Лавров зізнався, що Софія Михайлівна завжди була принциповою, тому він навіть не намагається її переконати. У моменти, коли екс-директор розповідає Ротару про пропозиції, вона відразу згадує про ситуацію в Україні. Водночас Лавров спростував усі чутки про погіршення здоров'я співачки та зазначив, що вона у чудовій формі.

"Зараз не час виступати. Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї більш ніж достатньо. Я, чесно кажучи, навіть їй не дзвоню і нічого не пропоную. Розумію, що в такий непростий час вона на сцену не виходитиме. Софія Михайлівна завжди була принциповою. Якщо вона не хоче виступати, її ні за які гроші не витягнеш на сцену. У такі моменти вона навіть не дозволяє озвучувати замовникам ціну. "Зараз не час виступати, — каже мені в такі моменти Софія Михайлівна. — Ти що, не бачиш, що відбувається? Я сказала ні, не поїду", — розповів Сергій Лавров.

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

