Лондон готується до важливого кроку: Британія виділить 90 млрд євро для України — FT

Кір Стармер оголосить про приєднання Великої Британії до програми допомоги Україні 4 квітня.

Велика Британія хоче долучитися до кредиту ЄС на 90 мільярдів для України

Головне:

Велика Британія офіційно розпочинає переговори про приєднання до кредитної програми ЄС для України

Програма розрахована на два роки

Україна зможе закуповувати озброєння у країн поза межами Євросоюзу

Велика Британія офіційно розпочинає переговори про приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Про це 4 квітня має заявити британський прем'єр-міністр Кір Стармер під час саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Вірменії. Про це повідомляє Financial Times.

Програма кредитування розрахована на наступні два роки.

"Україна має використати 60 млрд євро на закупівлю військової техніки, а решту 30 млрд євро призначено для бюджетної підтримки. Відповідно до умов, узгоджених ЄС цієї весни, Київ міг би використати ці кошти для закупівель у таких країн, як Велика Британія та США, якби певні військові товари були недоступні в межах блоку або якби терміни поставки були значно коротшими", — пише видання.

Лондон наполягає на участі у покритті процентних витрат за кредитом, оцінюваним у 20 млрд євро за сім років, разом із країнами ЄС, щоб забезпечити британським оборонним компаніям ширший доступ до великих контрактів.

Кредит ЄС на 90 мільярдів для України

Як писав Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який закінчується в квітні.

Через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планувалося надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

