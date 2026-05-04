Суворі заборони у свято 5 травня: що можна і не можна робити

Що можна дізнатися:
- Що означає, якщо цього дня чути зозулю
- Чого не можна робити з посудом у цей день
- Про що потрібно попросити святих 5 травня
5 травня церква вшановує пам'ять святої мучениці Ірини. Як повідомляє Главред, вона була дочкою язичницького правителя. Дівчинку виховували в достатку, дали їй гарну освіту.
З юних років дівчинка намагалася знайти істину. Вона прийняла християнство і відмовилася від язичницького світу. Вважається, що Ірина навернулася до християнства після проповіді одного з учнів апостола Павла.
Коли батько дізнався про це, він змушував її відректися від віри. Ірина залишалася непохитною. Після цього її піддали переслідуванням і жорстоким тортурам. Дівчина до кінця залишалася вірною Богу. Чудесним чином вона неодноразово залишалася неушкодженою після страт і тортур.
Дівчина проповідувала християнство. Навіть деякі її колишні переслідувачі навернулися до християнства. Але все ж Ірина прийняла мученицьку смерть за віру.
Що можна робити 5 травня
- У цей день потрібно помолитися. У святих просять зцілення від хвороб.
- У цей день дівчатам можна просити святих про щасливе особисте життя та вдале заміжжя.
Що не можна робити 5 травня
1. Не можна 5 травня пліткувати. Це може притягнути проблеми зі здоров'ям.
2. Не можна 5 травня залишати немитий посуд. Предки вірили, що це може призвести до сварок у родині.
3. Не можна 5 травня відмовляти в допомозі нужденним. Інакше ви самі можете опинитися в скрутному становищі.
4. Не можна 5 травня позичати гроші. Інакше фінансові труднощі будуть затяжними.
Прикмети 5 травня
- Якщо в цей день чути зозулю, то заморозків вже не буде.
- Якщо в цей день вранці туман, то погода може погіршитися.
- Якщо в цей день гроза, то влітку буде багатий урожай.
- Якщо цього дня ясно, то літо буде спекотним.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал має ознайомчий характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
