'Ви програєте цю війну': Келлог передав несподіване послання Росії

У Москви не залишилося ресурсів для реалізації планів Путіна, ситуація в країні тільки погіршується.

https://glavred.net/war/vy-proigraete-etu-voynu-kellog-napravil-neozhidannoe-poslanie-rossii-10761809.html Посилання скопійоване

Генерал пояснив, чому росіяни програли війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Келлог:

РФ не зможе виграти війну проти України

В Росії рекордні втрати і незначні територіальні здобутки

Найкращим варіантом для Кремля сьогодні є початок переговорів

Країна-агресорка Росія програє війну та має почати переговори про мир. Таку думку в етері Fox News висловив колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

Він спростував заяви Кремля про нібито перемоги армії РФ на полі бою. Келлог наголосив, що з 2014 року Україна втратила близько 1% своїх територій. Якщо б росіяни перемагали, вони б були вже у Києві.

відео дня

"Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну, ви програєте цю війну. Знаєте, моє уявлення про перемогу полягає в тому, що ви були б по той бік річки Дніпро", - зауважив американський генерал-лейтенант.

У Путіна почалися проблеми

Келлог також розповів, що рівень втрат в армії Росії у війні проти України значно вищий, ніж у радянської армії в Афганістані. Сьогодні це приблизно 1,2-1,4 мільйона загиблих і поранених проти 18 тисяч. При цьому Донбас досі частково контролюється українськими військовими.

Також через рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна в РФ виникає все більше економічних проблем. Саме тому Росії зараз варто розпочати переговори.

Які ресурси потрібні Путіну для окупації України Главред писав, що за словами постійного представника України при ООН Андрія Мельника, Росія зазнає колосальних втрат на полі бою при мінімальних територіальних досягненнях, а також намагається досягти своїх цілей шляхом дипломатичного тиску. На кожен квадратний кілометр української території, яку вдається захопити, РФ втрачає в середньому 254 військових. Для порівняння, під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років ця ціна була приблизно в сто разів нижчою.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США.

Напередодні стало відомо, що Україна не отримувала жодних пропозицій від Кремля чи від Вашингтону щодо ініціативи Путіна провести 9 травні перемир'я на фронті.

Інші новини:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред