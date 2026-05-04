Путін сидить у бункері й боїться удару від найвідданішого силовика: ЗМІ дізналися подробиці

Російський диктатор обмежив пересування через побоювання замаху та державного перевороту.

https://glavred.net/world/putin-sidit-v-bunkere-i-boitsya-udara-ot-samogo-loyalnogo-silovika-smi-uznali-detali-10761806.html Посилання скопійоване

Путіна охопила параноя — він боїться замаху та державного перевороту / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, скріншот

Головне:

У Кремлі різко посилили заходи безпеки навколо Путіна

Глава РФ перестав їздити на Валдай та все частіше працює в бункері

Путін боїться свого колишнього міністра оборони Шойгу

На тлі почастішання атак безпілотників на території Росії в Кремлі різко посилилися заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна. З березня 2026 року російський президент серйозно побоюється не лише витоку секретної інформації, а й можливої змови всередині еліт, включаючи сценарій замаху з використанням дронів. На цьому тлі Федеральна служба охорони посилила контроль за оточенням Путіна, обмежила його пересування та посилила захист резиденцій і робочих об'єктів. Про це пише російське видання Важные истории, у розпорядженні якого опинився звіт розвідки однієї з європейських країн.

Журналісти зазначають, що джерело, яке передало цей документ, обіймає офіційну посаду в уряді однієї з європейських країн. Вони впевнені в його достовірності, оскільки частину відомостей, що містяться в ньому, їм вдалося підтвердити незалежним чином.

відео дня

Путін боїться замаху та державного перевороту

"З початку березня 2026 року Кремль і Володимир Путін стурбовані витоком конфіденційної інформації, а також ризиком змови або спроби перевороту проти президента Росії. Зокрема, він побоюється використання безпілотників для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти", — йдеться в тексті документа.

У зв'язку з цим Федеральна служба охорони (ФСО) значно посилила заходи безпеки навколо Путіна.

Зокрема, в адміністрації президента РФ відвідувачі проходять два рівні перевірки, включаючи повний огляд співробітниками ФСО.

Істотно скорочено список місць, які регулярно відвідує президент: ні він, ні його сім'я більше не бувають у своїх звичних резиденціях у Підмосков'ї та на Валдаї.

"З початку війни в Україні Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може працювати тижнями, тоді як російські ЗМІ продовжують використовувати заздалегідь підготовлені відеоматеріали", - пише видання.

Крім того, цього року не було організовано жодної поїздки на військову інфраструктуру, на відміну від частих візитів у 2025-му.

В окремих районах Москви періодично відключаються комунікаційні мережі, а співробітники ФСО проводять масштабні перевірки з використанням кінологічних підрозділів. Також співробітники Федеральної служби охорони розміщуються вздовж Москви-ріки, щоб реагувати на можливі атаки безпілотників.

Інші заходи безпеки:

співробітникам, які працюють поруч із Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами;

вони зобов'язані використовувати пристрої без доступу до Інтернету;

цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом — вони пересуваються виключно на транспорті ФСО;

у будинках кухарів, фотографів та охоронців встановлено системи спостереження.

Путін боїться Шойгу?

З ризиком спроби державного перевороту в РФ нібито пов'язують Сергія Шойгу — колишнього міністра оборони, який з травня 2024 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ.

"Арешт його колишнього першого заступника, Руслана Цалікова, 5 березня 2026 року розглядається як порушення неформальних гарантій безпеки для еліт, що послаблює позиції Шойгу та підвищує ймовірність того, що він сам може стати об'єктом кримінального переслідування", — йдеться в повідомленні.

Видання "Важные истории" зазначає, що посилення страху Путіна через змову або спробу перевороту підтверджують їхні власні джерела. Наприклад, діючий співробітник ФСБ розповів, що його підрозділу стало набагато складніше отримувати дозвіл на прослуховування в рамках неполітичних кримінальних справ, тому що "всю техніку переорієнтували на прослуховування уряду та інших органів влади".

"Про надзвичайний ступінь страху Путіна перед замахом або змовою побічно свідчить і той факт, що цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад Перемоги на Красній площі", — додає видання.

Державний переворот у РФ — останні новини

Як писав Главред, кремлівського диктатора Володимира Путіна все частіше критикують навіть ті, хто раніше його вихваляв. Зокрема, пропагандист Ілля Ремесло вкотре розкритикував нинішній політичний режим і заговорив про переворот у Росії. Політолог Олег Лісовий вважає, що Ремесло використовують як удар по інших умовних вежах Кремля, які не перебувають у прямому підпорядкуванні силового крила Путіна.

Лісовий зазначив, що сьогодні загроза нависає не стільки над кремлівським диктатором, скільки над тими, кого ФСБ хоче прибрати подалі від влади. У цьому списку можуть опинитися прем'єр РФ Мішустін, міністр економічного розвитку Решетніков, помічник російського диктатора Дюмін і перший заступник глави адміністрації президента Кирієнко.

Російський опозиціонер Ігор Ейдман вважає, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для Путіна.

"Російська верхівка мріяла про якусь "домовленість" з Трампом, яка дозволила б вискочити з невдалої війни на вигідних для Росії умовах. І Трамп запропонував у цьому році такий варіант закінчення війни. Але Путін зажадав усього й одразу, фактично наполягав на тому, щоб Трамп просто примусив Україну до капітуляції. Виявилося, що американський президент просто не здатний цього зробити. У результаті омріяного російською верхівкою заморожування війни не вийшло. І винен у цьому Путін, який уявляє себе великим полководцем, остаточно збожеволів від гри в "війну" і просто не може зупинитися", — зазначає він.

При цьому, на його переконання, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

Грунт для перевороту в Росії вже готовий: думка експерта Зміна влади в Москві може відбутися не за народною ініціативою, а в результаті палацових переворотів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. Через погіршення рівня життя росіяни в основному звертаються до Путіна і просять допомогти та розібратися з місцевими чиновниками. Новак зазначає, що історичний досвід показує: зміна влади в Росії, як правило, відбувається не через народні бунти, а через палацові перевороти. "Так було і в імперські, і в радянські часи. Наприклад, Сталін прийшов до влади лише тоді, коли Ленін уже був фізично не здатний керувати державою; незважаючи на всі регалії "переможця", Сталіна усунули, причому він пішов з життя за дивних обставин; усунення Берії стало результатом закулісних ігор; Хрущова відправили на пенсію вузьким колом керівництва КПРС", — зазначив експерт. Крім того, на його думку, зараз у Росії сформувалися всі передумови для чергового палацового перевороту.

Інші новини:

Про джерело "Важные истории" "Важные истории" — це російське незалежне медіа, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, пише Вікіпедія. Видання запустили у 2020 році журналісти Роман Анін та Олеся Шмагун. До цього Анін багато років керував розслідуваннями у виданні "Новая газета". Основний профіль: корупційні розслідування;

розслідування про російські еліти;

офшори;

активи чиновників;

спецслужби та силовий блок. Видання брало участь у міжнародному проєкті Pandora Papers. У Росії видання та його співробітники отримали статус "іноагентів" у 2021 році.

У 2022 році фонд-видавець (латвійський IStories fonds) визнано "небажаною організацією".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред