Франція проти "короткого шляху" вступу України до ЄС - деталі

Віталій Кірсанов
4 травня 2026, 10:20
Париж підтримує поступове зближення України з ЄС та подальше поглиблення співпраці.
Франція проти "короткого шляху" вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

  • Раніше Макрон висловлював ідею "символічного вступу" України до ЄС
  • Зближення України з ЄС є "геополітичною необхідністю"

У Франції вважають, що процес приєднання України до Європейського Союзу має відбуватися за стандартною процедурою без будь-яких "спрощених" або прискорених механізмів. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад.

При цьому він підкреслив, що Париж підтримує поступове зближення України з ЄС і подальше поглиблення співпраці.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловлював ідею так званого "символічного вступу" України до Євросоюзу. Однак Аддад в інтерв’ю Le Figaro зазначив, що повноцінна інтеграція до ЄС — це складний і тривалий процес, що вимагає дотримання всіх встановлених процедур і критеріїв.

"Для України, як і для Молдови та країн Західних Балкан, інтеграція до Європейського Союзу – це тривалий процес, що вимагає реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади", – додав він.

Він підкреслив, що жодних компромісів, зокрема щодо цінностей та законодавства ЄС, бути не може. Хоча зближення України та інших країн з ЄС є "геополітичною необхідністю".

За словами Аддада, одним із рішень може бути поступовий формат наближення до членства в ЄС, але з глибшою інтеграцією та з проміжним статусом.

"Щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, потрібно говорити правду: жодного короткого шляху не може бути. Країни повинні реформуватися. І сам Союз повинен реформуватися і стати більш гнучким", – пояснив французький міністр.

Главред писав, що, на думку кандидата політичних наук Віктора Андрусіва, ситуація в міжнародних відносинах зараз така, що велике питання, як буде виглядати ЄС, коли ми все-таки наблизимося до членства.

Андрусів вважає, що існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство.

Як повідомляв Главред, прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями. Про це повідомляє Financial Times.

Також, за даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до ЄС поки що неможливе, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Про джерело: Le Figaro

Le Figaro — французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом із Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde.

Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine та Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

