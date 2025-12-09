У Росії розбився військово-транспорний літак Ан-22: що сталося з екіпажем

Коротко:
- У Росії розбився літак Ан-22
- Ан-22 виконував плановий політ після ремонту
- На борту було сім членів екіпажу
У вівторок, 9 грудня, в Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей". На борту перебувало щонайменше сім членів екіпажу. Про катастрофу літака пишуть телеграм-канали Mash і Baza, а також ТАСС з посиланням на оперативні служби.
Літак, який належить Міністерству оборони РФ, зазнав аварії поблизу Уводьського водосховища у Фурмановському районі. РосЗМІ стверджують, що Ан-22 здійснював плановий обліт після ремонту.
На борту перебувало сім членів екіпажу. Інформація про їхню долю наразі відсутня.
Фрагменти фюзеляжу та уламки літака виявлені на березі та у воді Уводьського водосховища. На місці падіння працюють російські екстрені служби.
Міноборони РФ заявило, що літак Ан-22 впав у безлюдному районі. Пошуково-рятувальна команда вилетіла до місця події для встановлення долі екіпажу.
Чому РФ більше не може виробляти бомбардувальники - пояснення експерта
Військовий експерт Валерій Рябих пояснив, що Росія фактично втратила можливість виготовляти стратегічні бомбардувальники. За його словами, нині РФ використовує корпуси ще радянського виробництва, а сучасні системи та електроніка, які мали б встановлюватися на такі літаки, частково були західного походження.
Після початку повномасштабної війни проти України Росія втратила доступ до необхідних комплектуючих, зокрема високотехнологічних мікрочипів, авіаційних систем навігації та комунікації. У результаті РФ змушена розбирати старі машини на запчастини, щоб підтримувати бойову авіацію у повітрі, або збирати так звані "нові" літаки зі старих агрегатів.
Ліквідація російських літаків - новини за темою
Нагадаємо, в Росії під час стоянки бомбардувальника сталася нештатна активація системи катапультування. Обидва пілоти загинули.
Сили оборони України 25 вересня збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку. За даними військових, штурмовик здійснював атаку на Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби.
Як повідомляв Главред, 4 грудня спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив російський МіГ-29 на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму. Також було уражено аеродромний радар "Іртиш".
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
