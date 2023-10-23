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У РФ помер пропагандист, який любив принижувати та знущатися з українців

Анна Ярославська
23 жовтня 2023, 11:31
Пропагандист називав росіян та українців "одним народом", а українську історію та мову - "нерозривно пов‘язаними з РФ".
Станіслав Андрєєв
Станіслав Андрєєв помер від раку / скріншот

У Росії помер 56-річний пропагандист Станіслав Андрєєв (відомий як Дядя Слава). Він вів Telegram-канал з понад 500 тис. проросійськи налаштованих підписників, канал на Youtube, а також любив знущатися з українців у "чат-рулетці" та TikTok-ефірах.

Андрєєв помер увечері 22 жовтня. Про це йдеться у його офіційному Telegram-каналі.

Зазначається, що Андрєєв останніми роками боровся з онкологічним захворюванням.

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Пропагандист називав росіян та українців "одним народом", а українську історію та мову - "нерозривно пов'язаними з РФ".

Він також стверджував, що українці "поважають Росію, яку бояться". Андрєєв також стверджував, що українці "легко скрізь перевзутаються", особливо "в моменти, коли їм страшно".

Як повідомляв Главред, в окупованому Донецьку ввечері 11 вересня загинув російський пропагандист , особистий "військор" ліквідованого бойовика "Мотороли" Геннадій Дубовий.

Нагадаємо, дочка Володимира Соловйова, головного російського пропагандиста, який ненавидить українців та Україну та всіляко підтримує вбивства мирних громадян Катерина, відкрито виступила проти нападу Росії на Україну.

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