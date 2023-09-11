У Донецьку 'крякнув' російський пропагандист і друг 'Мотороли': що сталося

В окупованому Донецьку ввечері 11 вересня загинув російський пропагандист, особистий "воєнкор" ліквідованого бойовика "Мотороли" Геннадій Дубовий.
Про загибель Дубового повідомила низка проросійських Telegram-каналів, наближених до терористів "ДНР".
У соцмережах місцеві пишуть, що Дубового переїхали російські військовослужбовці. Пособники окупантів скаржаться, що військові РФ по дорогах міста "носяться, як ненормальні".
Збили друга "Мотороли" у самому центрі Донецька - перед будівлею захопленої терористами ОДА.
Хто такий Геннадій Дубовий
До війни з Росією 2014 року працював у Донецьку журналістом. З приходом окупантів підтримав терористів "ДНР" і працював на пропагандистську машину Кремля, розпалюючи ненависть, закликаючи до війни і вбивств українців.
Дубовий був особистим "воєнкором" бойовика Арсена Павлова ("Мотороли"), якого свої ж підірвали у ліфті в 2016 році.
Пропагандист брав участь у знищенні окупантами Маріуполя та Сєвєродонецька, свого часу воював в Абхазії.
Втрати РФ - ліквідація окупантів
Як повідомляв Главред, у липні в Україні було ліквідовано співробітника одного з найбільших пропагандистських ресурсів РФ - РИА Новости.
А в Бердянську "закопитився" російський генерал-лейтенант Олег Цоков. Він отримав поранення в районі Сватового, але вижити загарбнику не вдалося.
Крім того, на війні також ліквідували генерал-майора РФ Сергія Горячева.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Обговорили термінові потреби України: Умеров і Остін провели першу телефонну розмову
- Подвійне оподаткування для банків і геймінгу загрожує втратами держбюджету - ЗМІ
- Дочка Ющенка показала екс-президента в компанії голлівудської зірки і бджіл