У Донецьку 'крякнув' російський пропагандист і друг 'Мотороли': що сталося

Загинув Дубовий "в кращих традиціях" професійних російських пропагандистів.

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Пропагандист помер у центрі Донецька / Колаж Главреда. Фото: Telegram Дениса Казанського, скріншот

В окупованому Донецьку ввечері 11 вересня загинув російський пропагандист, особистий "воєнкор" ліквідованого бойовика "Мотороли" Геннадій Дубовий.

Про загибель Дубового повідомила низка проросійських Telegram-каналів, наближених до терористів "ДНР".

У соцмережах місцеві пишуть, що Дубового переїхали російські військовослужбовці. Пособники окупантів скаржаться, що військові РФ по дорогах міста "носяться, як ненормальні".

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Збили друга "Мотороли" у самому центрі Донецька - перед будівлею захопленої терористами ОДА.

Хто такий Геннадій Дубовий

До війни з Росією 2014 року працював у Донецьку журналістом. З приходом окупантів підтримав терористів "ДНР" і працював на пропагандистську машину Кремля, розпалюючи ненависть, закликаючи до війни і вбивств українців.

Дубовий був особистим "воєнкором" бойовика Арсена Павлова ("Мотороли"), якого свої ж підірвали у ліфті в 2016 році.

Пропагандист брав участь у знищенні окупантами Маріуполя та Сєвєродонецька, свого часу воював в Абхазії.

Втрати РФ - ліквідація окупантів

Як повідомляв Главред, у липні в Україні було ліквідовано співробітника одного з найбільших пропагандистських ресурсів РФ - РИА Новости.

А в Бердянську "закопитився" російський генерал-лейтенант Олег Цоков. Він отримав поранення в районі Сватового, але вижити загарбнику не вдалося.

Крім того, на війні також ліквідували генерал-майора РФ Сергія Горячева.

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