"Знищити 20% населення": на росТБ заговорили про геноцид росіян

Андрій Гурулєв заявив, що зараз "80% росіян довіряють президенту". Від решти він хотів би "позбутися".

https://glavred.net/world/unichtozhit-na-20-naseleniya-na-rostv-zagovorili-o-genocide-rossiyan-10510105.html Посилання скопійоване

Гурулєв закликав знищити росіян, які не підтримують Путіна / Колаж: Головред, фото: скріншот

В ефірі російського пропагандистського телебачення закликали знищити 20% росіян, які, згідно з соцопитуваннями, не підтримують кремлівського диктатора Володимира Путіна. Подібну заяву озвучив депутат Держдуми Андрій Гурулєв.

В ефірі шоу пропагандиста Володимира Соловйова Гурулєв заявив, що зараз "80% росіян довіряють президенту".

"Це той рівень згуртування, який є на сьогодні", - сказав він.

відео дня

"І я хотів би, щоб у цьому нашому суспільстві, щоб вся ця гниль, яка залишилася, вона повинна бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена", — заявив "єдинорос" і член оборонного комітету нижньої палати.

Таким чином, за ідеєю Гурулєва "знищенню" може підлягати близько 20% російських громадян – це приблизно 29 мільйонів осіб, оскільки, згідно з даними Росстату, чисельність постійного населення країни-агресора РФ становить 146,4 млн осіб.

Російський депутат також висловив упевненість, що Путін переможе на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.

"Я залізно знаю, що він переможе капітально", — заявив депутат.

Дивіться відео - На російському телебаченні закликали до геноциду росіян:

Депутат Держдуми запропонував "знищити" 20% росіян / скріншот

Як повідомляв Главред, у травні депутат Держдуми Гурулєв закликав починати "бомбити" місто Шебекіно, яке знаходиться на кордоні з Україною.

Нещодавно кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала підірвати ядерну бомбу в Сибіру.

"Якщо зробити за сотні кілометрів, на нашій же території, десь над Сибіром, термоядерний вибух, наприклад… Ядерний вибух. То нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації, яка вб'є всіх довкола, а кого не вб'є, ті помруть упродовж 10 років від онкології — цього нічого не буде", — заявила пропагандистка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.