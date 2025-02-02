Скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень: Зеленський назвав цифри

Президент України закликав світових лідерів змусити Росію зупинити жорстоку агресію.

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Україні потрібен кращий захист від атак РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Ключові тези:

Противник наніс сотні ударів по українських містах і населених пунктах

Світ має змусити Росію завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію

Україні потрібно зміцнювати оборону

Ворог продовжує тероризувати українців ракетами, ударними БпЛА та авіабомбами. Президент Володимир Зеленський поінформував, що за тиждень російські окупанти випустили по Україні майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Він підкреслив, що Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.

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"Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", - написав Зеленський.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини:

Як писав Главред, 1 лютого, армія РФ атакувала Харківщину ударним безпілотником. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в Люботині постраждали 39-річна жінка та 53-річний чоловік, отримали опіки 1-2 ступені, гостру реакцію на стрес, їх госпіталізували до медичного закладу. Також 2 лютого вранці, ворог випустив ще декілька повітряних цілей в бік Дніпропетровщини.

У суботу, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві. В ДСНС розповіли, що внаслідок удару зруйновано під'їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Кількість загиблих збільшилася до 14 осіб.

Крім того, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. У Харківській і Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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