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Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Альона Вороніна
1 лютого 2025, 07:24оновлено 1 лютого, 08:36
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Російські окупанти атакують Україну дронами, також у деяких областях були зафіксовані ракети.
Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці
Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи:/ колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • По всій Україні оголошена повітряна тривога
  • У Повітряних силах розповіли про велику кількість ворожих дронів
  • Також у деяких областях вже зафіксовані ракети, були вибухи

По всій Україні у ніч на суботу, 1 лютого, було оголошено повітряну тривогу. Країна-агресорка Росія ще з ночі атакує нашу державу дронами, також є загроза застосування балістичного озброєння, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Ближче до 07:00 у Повітряних силах попередили, що є ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, повітряна тривога оголошена по усіх областях України.

У низці областей зафіксований рух ворожих дронів.

Був удар по енергоінфраструктурі на Полтавщині

У Полтаві вранці було чути вибух. Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що була зафіксована ракета у напрямку Полтави з півночі.

У Полтавській ОВА після вибуху розповіли, що внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні об’єкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях", – зазначили в ОВА.

На Харківщині були влучання у двох районах

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах області.

"Зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби", – зазначив голова ОВА.

У Харкові влучання в житловій забудові, поранена жінка

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті був приліт у межах житлової забудови, відомо про одного постраждалого.

"У Харкові було приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа. Є попередня інформація про одного постраждалого на місці прильоту", – зазначив Терехов.

Внаслідок ворожої атаки на Харків одна жінка отримала поранення, додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За даними медиків, вона у важкому стані.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до двох. Виникла пожежа в приватному житловому будинку.

О 08:09 мер Харкова Терехов повідомив, що, на жаль, одна людина загинула внаслідок удару по Холодногірському району. Ще троє поранені. Голова ОВА Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого удару загинула жінка близько 60 років.

О 08:29 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок прильоту у Холодногірському районі Харкова зросла до п'яти.

У Полтаві було влучання у житлову багатоповерхівку

У Полтавській ОВА повідомили, що було влучання у житловий багатоповерховий будинок.

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою", - зазначили в ОВА.

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці
Удар по будинку в Полтаві 1 лютого/ фото: Полтавська ОВА

У кількох областях відключення світла через атаку

У зв'язку з ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовано аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

Російські літаки повертаються на аеродроми

О 07:50 моніторингові канали повідомили, що наразі усі чотири ворожі борти Ту-22М3 відпрацювали та прямують у бік Шайковки, ймовірно, на посадку. Усі 6 Ту-95МС, що діяли з району Каспійського моря, взяли курс назад на аеродром базування

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 31 січня РФ вдарила балістикою по центру Одеси – був "приліт" по готелю, були поранені. Російські терористи атакували історичний центр Одеси ракетами.

Пізніше стало відомо, в епіцентрі удару по Одесі опинилися європейські дипломати. Росіяни завдали удару із застосування балістики про центру Одеси, в епіцентрі атаки опинились норвезькі дипломатичні представники, зазначив Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що РФ накопичила сотні ракет – полковник ЗСУ назвав цілі масованих ударів по Україні. У росіян достатня кількість ракетних ресурсів, щоб бити по різних куточках України, каже Владислав Селезньов.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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