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Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освіти

Альона Вороніна
1 лютого 2025, 09:27
370
Внаслідок удару дронами були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, культурний заклад, автомийка, гаражі та автомобілі.
Удар дронами по Запорожью
Удар дронами по Запоріжжю/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • РФ масовано вдарила дронами по Запоріжжю
  • Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти і не тільки

Російські окупанти у ніч на суботу, 2 лютого, здійснили масштабну атаку по Запоріжжю. Загарбники запустили по місту 18 дронів.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Вона зазначила, що це один з наймасштабніших дронових обстрілів Запоріжжя.

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"Є пошкодження як багатоквартирних будинків, так і приватних осель: вікна, дахи, балкони. Є пошкодження закладу освіти, культурного закладу, автомийки, гаражів, автівок. На щастя, обійшлось без жертв", – зазначила вона.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік. Медики надали постраждалому необхідну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Последствия удара дронами по Запорожью 1 февраля
Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого/ скрін

Дивіться відео наслідків удару дронами по Запоріжжю 1 лютого:

  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України
  • Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого
    Наслідки удару дронами по Запоріжжю 1 лютого ДСНС України

Удар РФ по Україні ракетами і дронами 1 лютого – що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 лютого Україна була під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували Україну дронами, також у деяких областях були зафіксовані ракети.

Через атаку у 7 областях України були запроваджені відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Через атаку окупантів ракетами і дронами Укренерго запровадило аварійні відключення у низці областей.

Внаслідок удару РФ по Полтаві був зруйнований під’їзд 5-поверхового будинку – люди під завалами, під'їзд вщент. На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби. Уже відомо про трьох загиблих і 10 постраждалих, серед постраждалих – дитина.

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