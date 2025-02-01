Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертви

На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби.

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Росія влучила по Полтаві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Полтавська ОВА

В ранок неділі, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Ворог атакував Полтавщину. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", – ідеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли деталі влучання по багатоповерхівці.

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"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" – закликали в ОВА.

Як йдеться в повідомленні, унаслідок обстрілу без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі Полтавщини. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Влучання на Полтавщині / фото: тг-канал Главред

Оновлено 9-05: Внаслідок ракетного удару по будинку у Полтаві загинули двоє осіб, зазначили в ДСНС.

"Ще 7 постраждали, серед них дитина. Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 9-30: До 3 людей зросла кількість загиблих після ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві, - ДСНС.

Вранці 1 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У Харкові та Хмельницькій області зафіксовано вибухи. У небі над країною помічені ворожі ударні дрони та ракети.

Атака на Україну 1 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. В Харківській та Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

Як повідомили в Укренерго, у зв'язку з ракетною атакою запроваджуються відключення світла. У Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовано аварійні відключення.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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