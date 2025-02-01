Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертви

Даяна Швець
1 лютого 2025, 08:45оновлено 1 лютого, 09:37
1130
На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби.
Прилет, Полтава, ракета
Росія влучила по Полтаві / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Полтавська ОВА

В ранок неділі, 1 лютого, росіяни здійснили атаку на Полтавщину. Під удар потрапила енергетична інфраструктура в області, зафіксовано влучання в житловий будинок в Полтаві. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Ворог атакував Полтавщину. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", – ідеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли деталі влучання по багатоповерхівці.

відео дня

"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" – закликали в ОВА.

Як йдеться в повідомленні, унаслідок обстрілу без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі Полтавщини. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Влучання на Полтавщині
Влучання на Полтавщині / фото: тг-канал Главред

Оновлено 9-05: Внаслідок ракетного удару по будинку у Полтаві загинули двоє осіб, зазначили в ДСНС.

"Ще 7 постраждали, серед них дитина. Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 9-30: До 3 людей зросла кількість загиблих після ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві, - ДСНС.

  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві фото: ДСНС
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві фото: ДСНС
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві фото: ДСНС
  • Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві
    Наслідки удару ракетою по житловому будинку в Полтаві фото: ДСНС

Вранці 1 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. У Харкові та Хмельницькій області зафіксовано вибухи. У небі над країною помічені ворожі ударні дрони та ракети.

Атака на Україну 1 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 лютого Україна опинилася під атакою ракет і дронів. В Харківській та Полтавській областях лунали вибухи, є влучання.

Як повідомили в Укренерго, у зв'язку з ракетною атакою запроваджуються відключення світла. У Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовано аварійні відключення.

Більше новин про ракетний терор України:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО Полтавщина новини Полтави Повітряні Сили Полтавська область вибух ракетний удар відключення світла Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:56Світ
Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освіти

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освіти

09:27Україна
Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертви

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертви

08:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Китайський гороскоп на завтра 1 лютого: Щурам - примхи, Свиням - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 1 лютого: Щурам - примхи, Свиням - невдачі

Останні новини

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволення

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Реклама
05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

00:40

"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

31 січня, п'ятниця
23:29

"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

Реклама
23:12

Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломатиФото

23:09

Чи підуть росіяни на Херсон: Братчук розповів про ситуацію на фронтіВідео

22:59

Європа може ввести миротворців в Україну, а США "прикриють із повітря" – ЗМІ

22:45

Чи можна заморозити твердий сир у морозилці: господині розкрили геніальний лайфхак

22:43

"Можемо констатувати": в ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту

22:00

"Жест доброї волі" на фронті та новий план Путіна: головні новини України (дайджест)

21:58

США не залишать Україну: глава МЗС Італії розкрив деталі розмови з Рубіо

21:32

РФ вдарила балістикою по центру Одеси: "приліт" по готелю, є пораненіВідео

21:29

Гороскоп на лютий 2025 для Терезів: саморозвиток, нові можливості та досягненняВідео

21:10

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

20:45

Як правильно зберігати гриби вдома: більшість людей роблять серйозну помилку

20:35

"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"Відео

20:31

Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФВідео

20:16

Таку закуску їдять ложками: дуже бюджетний і простий рецепт

19:35

Як позбутись маленьких мошок у домашніх квітах: народний засіб віджене всіх комах

19:29

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:17

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:15

Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

19:10

Тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністюПогляд

18:56

Ціни "підскочили" на 24% за тиждень: в Україні дорожчає популярний овоч

Реклама
18:56

РФ намагається створювати плацдарми: в УДА попередили про загрозу для двох містВідео

18:38

Наталя Могилевська заговорила про ще одну дитину - деталі

18:32

Путін провалив ультиматум щодо України в НАТО, маховик уже не зупинити - експертВідео

18:20

Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

18:06

Росіяни знову зайняли Новомлинськ у Куп'янському районі – DeepState

18:00

Kenzo Lunar New Year Snake: огляд найстильнішої колекції 2025 року новини компанії

17:56

Коли можуть розпочатися мирні переговори: аналіз заяв і думки експертів

17:53

Гороскоп на лютий 2025 для Левів: прибуток, романтика та нові можливостіВідео

17:46

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

17:42

Армія РФ повзуче просувається: куди далі суне ворог - прогноз Міноборони Естонії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти