У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

Коротко:
- РФ вранці 1 лютого здійснює атаку по Україні ракетами і дронами
- Через ворожу атаку Укренерго запровадило аварійні відключення світла у 7 областях
У семи областях України запроваджуються відключення електроенергії через атаку російських окупантів по нашій державі.
Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що будуть аварійні відключення у низці областей.
"У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.
Відключення світла в Україні – останні новини
Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться – стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним: якщо будуть сильніші морози, можуть знову початися відключення електроенергії, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Також в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози, зазначив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, уже в лютому, все виглядає так, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів.
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